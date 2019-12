Video Arzignano Virtus Verona | 1-1 | | highlights e gol Magrassi e Rocco! | Serie C

DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA/ Video streaming tv : ad agosto si giocò in Coppa : DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, anticipo di Serie C nel girone B.

Diretta/ Vis Pesaro Arzignano - risultato 1-0 - streaming Video tv : gol di Pannitteri! : Diretta Vis Pesaro Arzignano streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA VIS PESARO ARZIGNANO/ Video streaming tv : match inedito al Benelli : DIRETTA Vis PESARO ARZIGNANO streaming Video e tv: orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C.

Diretta/ Fano Arzignano - risultato 0-1 - streaming Video tv : gol di Ferrara! : Diretta Fano Arzignano: streaming video e tv, quote, formazioni, risultato live della partita, valida per la 13esima del girone B della Serie C.

Diretta Fano Arzignano/ Streaming Video tv : i bomber più attesi del match : Diretta Fano Arzignano: Streaming video e tv, quote, formazioni, risultato live della partita, valida per la 13esima del girone B della Serie C.

Diretta Arzignano Modena/ Streaming Video tv : i bomber attesi in campo : Diretta Arzignano Modena Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della nona giornata del campionato di Serie C nel girone B