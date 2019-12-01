Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 18 | 30

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Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE FORMELLO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD RIMANIAMO SULLA DIRAMAZINE SUD DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN ENTRATA SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO MENTRE SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECICIMA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO POI CHE RESTA CHIUSA A NORD DELLA PROVINCIA DI Roma, LA SP SETTEVENEPALO A CAUSA DI SMOTTAMENTO IN LOCALITA’ CERVETERI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA PER LAVORI TRA MONTEDORO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma A NORD DELLA CAPITALE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO, CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLO SVINCOLO DELL’USCITA CASILINA ALLO SVINOLO DELL’USCITA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANDO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO LAURENTINA A SVINCOLO ARDEATINA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI ANCORA BUONA DOMENICA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA SPINACETO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, GENZANO DI Roma, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA CIRCOLazioNE LENTA TRA BORGHESIANA E PANTANO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI ECCOCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA TROVIAMO CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E SUTRI IN DIREZIONE DI CAPRANICA DISAGI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA E STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FIANO RomaNO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO A DATA DA DESTINARSI A Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NEL COMLESSO IL TRAFFCO E’ REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA CRITICITA’ SULLA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO LA QUALE E’STATA CHIUSA AL TRANSITO NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE A CAUSA DI UNA FRANA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI STRADALI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA TRATTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 MANUELA CIMAPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. SI SEGNALANO PROBLEMI ALLA VISIBILITA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ’PER NEBBIA A BANCHI TRA BIVIO FIRENZE Roma E RACCORDO ANULARE TORNA OGGI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE IN VIA DEI CASTANI DISAGI NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CODE TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SEMPRE IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA MENTRE, IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA NELLA DIREZIOEN OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA LAURENTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA TIBURTINA AD APPIA DA ARDEATINA A LAURENTINA PER INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO PROSEGUONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA Roma EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO ANCORA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA CASILINA SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA Roma EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ...