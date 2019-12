Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI ECCOCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA TROVIAMO CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E SUTRI IN DIREZIONE DI CAPRANICA DISAGI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA E STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FIANO RomaNO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO A DATA DA DESTINARSI A Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NEL COMLESSO IL TRAFFCO E’ REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA CRITICITA’ SULLA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO LA QUALE E’STATA CHIUSA AL TRANSITO NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE A CAUSA DI UNA FRANA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI STRADALI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA TRATTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 MANUELA CIMAPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. SI SEGNALANO PROBLEMI ALLA VISIBILITA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ’PER NEBBIA A BANCHI TRA BIVIO FIRENZE Roma E RACCORDO ANULARE TORNA OGGI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE IN VIA DEI CASTANI DISAGI NEL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CODE TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SEMPRE IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA MENTRE, IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PARTIAMO DAL RACCORD ANULARE DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA NELLA DIREZIOEN OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA LAURENTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA TIBURTINA AD APPIA DA ARDEATINA A LAURENTINA PER INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO PROSEGUONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA Roma EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO ANCORA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA CASILINA SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA Roma EST E IL NODO A1/A24 IN DIREZIONE TERAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA ED APPIA CONTINUIAMO CON FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI SI VIAGGIA INCOLONNATI DI NUOVO PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO TRA LA STRADA PROVINCIALE 10 SACROFANO CASSIA E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma INVECE VERSO LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma PERMANGO LE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVELLE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A SPINACETO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI Roma RALLENTAMENTIO ANCHE SULLA PALOMBARESE ...