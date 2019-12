Venezuela | Casini verso Roma con due parlamentari anti Maduro | da maggio vivevano

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Mariela Magallanes e Americo De Grazia stanno arrivando in Italia. I duedell’opposizionena, che si erano rifugiati nella residenza dell’ambasciata d’Italia a, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj)no aveva disposto la revoca della loro immunità, atterreranno ainsieme a Pier Ferdinando, presidente onorario dell’Unione interparlamentare. “Finalmente in volo da Caracascon i colleghi Mariela Magallanes e Americo De Grazia, costretti dalscorso a vivere nell’Ambasciata italiana. Sono grato di aver dato un contributo ad una giusta causa umanitaria. Ringrazio la Farnesina e l’Incaricato d’Affari Placido Vigo”, ha scrittosu Twitter. I due, detentori di passaporto italiano, sono stati trasferiti all’aeroporto internazionale di Maiquetia dall’incaricato d’affari a Caracas, Placido ...

