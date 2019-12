Venezia | il referendum per la separazione da Mestre non raggiunge il quorum | fallisce il

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La consultazione per ladidanon ha raggiunto ildel 50% più 1. Non passa quindi ilche per la quinta volta in quarant’anni chiede aini di votare per scegliere tra una città grande e unita, insieme alla sua vicina, o un’amministrazione straordinaria e speciale per proteggere la città lagunare. Alla chiusura dei seggi si è recato alle urne il 21,73% degli elettori, pari a 44.887 cittadini a fronte dei 206.553 iscritti. Alle 19 l’affluenza è stata del 18,64%, alle 12 invece del 7,21%. La disaffezione deini a questoè lampante se si analizza l’affluenza dei voti precedenti. Si va dal 79,5% del 1979 (quando vinse il ‘no’ col 72,4% dei voti), al 74,1% del 1989 (si oppose il 57,8% degli aventi diritto), passando per il 67,9% del 1994, quando vinse il ‘no’ con il 55,6% dei voti. Nel 2003 ...

petergomezblog : Referendum per separare Venezia e Mestre: è flop. Alle 19 ha votato meno del 19%, raggiungere il quorum è impresa i… - repubblica : Venezia al referendum, si vota per la separazione da Mestre. Ma è flop affluenza [aggiornamento delle 20:37] - fattoquotidiano : Referendum per la separazione di Venezia e Mestre: è la quinta volta che si vota. E il sindaco invita a non present… -