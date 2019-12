Valtteri Bottas F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Con il DRS avrei ottenuto il podio Ho disputato

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : problema alla Power Unit per Valtteri Bottas - il finlandese disporrà del motore numero cinque : Non è certo un weekend facile per il finlandese Valtteri Bottas. Ad Abu Dhabi, l’alfiere della Mercedes si è presentato ai nastri di partenza dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con una penalità sul groppone, considerate la sostituzione della Power Unit n.3 e di alcuni suoi componenti e la conseguente penalità: Bottas prenderà il via della corsa dal fondo della griglia di partenza. Secondo alcune indiscrezioni, sul ...

Formula 1 - Wolff bacchetta Bottas dopo l’incidente con Grosjean : “la responsabilità maggiore è di Valtteri” : Il team principal della Mercedes ha attribuito maggiori responsabilità a Bottas riguardo l’incidente avvenuto con Grosjean nelle FP2 del Gp di Abu Dhabi Miglior tempo nelle FP2 ma anche un incidente per Valtteri Bottas, entrato in rotta di collisione con Romain Grosjean nella fase conclusiva della seconda sessione di libere. Il finlandese ha cercato di superare all’interno il pilota della Haas che, non accortosi della ...

Valtteri Bottas annuncia il divorzio dalla moglie sui social : "Il mio lavoro ci ha diviso ma resteremo amici” : Il gossip fa irruzione nel paddock del Mondiale di F1. Valtteri Bottas ha annunciato il divorzio da Emilia Pikkarainen, nuotatrice olimpica con la quale era sposato dal 2016 e fidanzato dal 2010. Annuncio che, un po' a sorpresa, è arrivato con un post su Twitter. "Sfortunatamente, devo farvi sapere

F1 - Risultato FP1 GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas vola - Verstappen 2° ed Hamilton 3°. Testacoda per Vettel : E’ stato il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas il più veloce della prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’alfiere della scuderia di Brackley ha ottenuto l’ottimo riscontro di 1’36″957, sfruttando il nuovo motore a sua disposizione. Un fine settimana problematico per Bottas, vista la sostituzione della Power Unit e di alcuni componenti che hanno portato ad ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas partirà dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit : Notizie dentro e fuori dalla pista per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese della Mercedes ha confermato su Instragram di aver chiuso la propria relazione con la ormai ex moglie Emilia Pikkarainen. Un decisione frutto delle difficoltà relazionali della coppia nel gestire ed assorbire i tanti impegni del pilota. View this post on Instagram Unfortunately I have to share you the news that the marriage between ...

Formula 1 - problemi per la Mercedes ad Abu Dhabi : penalità in arrivo per Valtteri Bottas : Il pilota finlandese dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, il motivo è l’utilizzo della quarta power unit Il guasto accusato dalla sua power unit in Brasile obbligherà Valtteri Bottas ad utilizzare ad Abu Dhabi il quarto motore della stagione, incorrendo nella penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Lapresse Una scelta obbligata quella degli ingegneri della Mercedes, ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas cambia la power unit - penalità sulla griglia di partenza : Valtteri Bottas monterà un nuovo motore sulla sua Mercedes in occasione del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 29 novembre – 1° dicembre. Il finlandese si era dovuto ritirare durante il GP del Brasile a causa di una perdita d’olio della sua terza power unit che diventa dunque inutilizzabile per l’appuntamento sul circuito di Yas Marina, l’alfiere delle Frecce ...

Formula 1 – Valtteri Bottas non sa stare senza macchina : il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit : Al termine della stagione di F1 Valtteri Bottas si dedicherà al Rally: il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul Circuito Paul Ricard Valtteri Bottas non sa proprio stare senza macchina. Al termine della stagione di Formula 1 che si concluderà il prossimo primo dicembre con la gara di Yas Marina, il pilota della Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul tracciato francese Paul Ricard dal 6 all’8 dicembre. ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il ritiro di Valtteri Bottas - si rompe il motore della Mercedes! : Valtteri Bottas si è dovuto ritirare nel corso del GP del Brasile 2019 a causa di un problema al motore della sua Mercedes. Il finlandese era in lotta con Charles Leclerc nella fase centrale della penultima prova del Mondiale F1 e probabilmente ha sforzato troppo il propulsore della Freccia d’Argento che lo ha lasciato a piedi proprio sul più bello. Di seguito i VIDEO del ritiro di Valtteri Bottas durante il GP del Brasile ...

Valtteri Bottas F1 - GP Brasile 2019 : “Voglio vincere ancora - è stata la mia migliore stagione” : Siamo nel penultimo weekend del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile) il finlandese Valtteri Bottas, reduce dalla vittoria ad Austin (Texas), vuol dar seguito al riscontro negli States, confermandosi degno del ruolo di vice campione del mondo. Il nordico, infatti, secondo alle spalle del team-mate Lewis Hamilton (sei volte iridato), è intenzionato a dimostrare il proprio valore sul circuito sudamericano, portando a cinque i ...

Valtteri Bottas F1 - GP USA 2019 : “Una grande vittoria. Complimenti a Hamilton - io ci proverò l’anno prossimo” : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, il finlandese si è imposto ad Austin conquistando la terzultima gara del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend perfetto, è partito dalla pole position e nel finale è riuscito a superare il compagno di squadra Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta nella storia. La seconda guida delle Frecce d’Argento ha blindato ...

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : la pole position di Valtteri Bottas : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il giro veloce nel time attack di Valtteri Bottas con la Mercedes, andato in scena sul circuito di Austin, che ospita il GP degli USA 2019 del Mondiale di F1. VIDEO LA pole position DI Valtteri Bottas DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : il giro completo di Valtteri Bottas per la pole position ad Austin : Valtteri Bottas ha sorpreso tutti nel sabato di Austin conquistando un’inaspettata pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha firmato il record della pista texana progettata da Hermann Tilke in 1’32″029 precedendo di 12 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel e di 57 la Red Bull di Max Verstappen. Per Bottas si ...

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la