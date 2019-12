Valentina Dallari unfollow | Addio carriera da influencer

Valentina Dallari - bufera per l’ex UeD. Fan infuriati : “Ma non ti vergogni?” : Valentina Dallari, di recente, ha iniziato a sponsorizzare i prodotti di Fitvia, azienda che è rappresentata da molti altri influencer ed ex volti noti di Uomini e Donne. Capsule contro la cellulite, snack spezzafame, tè detossinanti: una vasta gamma di prodotti, che anche Valentina Dallari ora consiglia e propone sulle Storie del social network. La collaborazione fra il brand e la ragazza ha scatenato non poche polemiche online, soprattutto per ...

Valentina Dallari pubblicizza prodotti detox - piovono critiche : "Non sto facendo diete - solo proteine" : Alla fine ci è cascata anche Valentina Dallari. L'ex protagonista di Uomini e donne, ora apprezzata dj, ha iniziato a sponsorizzare sul proprio profilo Instagram alcuni prodotti alimentari molto noti sui social, di cui webstar e influencer sono testimonial. Capsule contro la cellulite, snack spezzafame, tè detossinanti: una vasta gamma di prodotti, che anche Valentina Dallari ora consiglia e propone sulle Storie del social network. La ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina Dallari - caos sponsorizzazioni : sfogo : Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari inizia a sponsorizzare Fitvia e piovono critiche: la spiegazione dell’ex tronista Fitvia della discordia: Valentina Dallari, di recente, ha iniziato a sponsorizzare i prodotti dell’azienda che è rappresentata da molti altri influencer ed ex volti noti di Uomini e Donne. Una scelta che ha fatto imbizzarrire alcuni fan. Ma […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari, caos ...

Live Non è la D'Urso - Valentina Dallari - serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto : Valentina Dallari è stata tra gli ospiti della puntata di Live Non è la D'Urso in onda mercoledì 18 novembre 2019. L'influencer ha chiarito la sua posizione dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.L'organizzatore di una serata avrebbe accusato la Dallari di aver annullato una serata, andandosene:prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Valentina Dallari, serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto ...

Valentina Dallari non si presenta all'evento - Ivan Iacutone : "È andata via con i soldi. Mi ha raggirato" - : Luana Rosato Ivan Iacutone, che si è occupato di prendere contatti con Valentina Dallari per una serata presso un locale abbruzzese, racconta la sua versione dei fatti sul misterioso annullamento dell'evento da parte della dj fuggita, a suo dire, con i soldi del saldo della prestazione artistica Il 2 novembre scorso Valentina Dallari era attesa in un locale abruzzese per una serata, ma fu lei stessa ad annunciare via social di aver ...

Valentina Dallari : "Junior Cally mi fa stare bene - siamo felici" : Valentina Dallari e Junior Cally nuova coppia dello showbiz Dopo essere uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Junior Cally (protagonista di molte su Instagram Stories), Valentina Dallari ha rilasciato una lunga intervista a 'Uomini e Donne Magazine' per raccontare come è riuscito a conquistarla dopo un lungo e serrato corteggiamento. Grazie a lui, la deejay ed influencer è riuscita a ritrovare il sorriso e la serenità di un ...

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis : “Mi sono sentita offesa” : Giulia De Lellis, la replica di Valentina Dallari: “La donna è bella perché è donna” Nell’epoca dei social la realtà si è scissa: quella reale e quella virtuale. Ogni volta che una parola viene pronunciata nella prima realtà, nella seconda ha una diversa e/o uguale risonanza. Nel caso di Giulia De Lellis, che in un servizio de Le Iene ha confessato di preferire le donne magre a quelle grasse. Valentina Dallari, ex tronista di ...

Valentina Dallari si svela : l’attacco alla De Lellis e l’amore con Junior Cally : Valentina Dallari si svela: l’ex tronista spiega com’è nato lo sfogo contro le dichiarazioni di Giulia De Lellis e parla del fidanzato Junior Cally Valentina Dallari si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista non può fare a meno di parlare del particolare periodo in cui ha dovuto lottare contro […] L'articolo Valentina Dallari si svela: l’attacco alla De Lellis e l’amore con ...

Valentina Dallari sulla De Lellis : “Non ho paura di risultare scomoda” : Giulia De Lellis, Valentina Dallari fa chiarezza sulle polemiche: “Voglio mandare un certo tipo di messaggi” Oggi l’ex tronista Valentina Dallari ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. E la ragazza, oltre a parlare della sua vita, dei suoi progetti futuri, del suo libro, ha anche colto la palla al balzo per affrontare l’argomento inerente alle polemiche scoppiate su Giulia De Lellis dopo il suo ...

Valentina Dallari : "Per abbattere i pregiudizi - mi sono ammazzata in tutti i sensi" - : Luana Rosato Valentina Dallari si racconta in una intervista: dalla partecipazione a Uomini e Donne alla rinascita dopo la malattia che le ha dato la possibilità di migliorarsi con una "versione 2.0" di se stessa Ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj ed autrice del libro “Non mi sono mai piaciuta”, Valentina Dallari ha deciso di aiutare con la sua esperienza tutte le persone che, come lei, soffrono di disturbi alimentari. Ora, ad ...

Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo. Il proprietario del locale : “Ha rubato i soldi ed è scappata”. Lei : “Situazione greve - io non lavoro così” : Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’Abruzzo più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una serata “cena&disco” nel locale “I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network, Valentina Dallari, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne ...

Valentina Dallari - GAFFE SU JASMINE CARRISI/ E lei : "Rifatta? Mi dicono di tutto..." : VALENTINA DALLARI, GAFFE su JASMINE CARRISI a La Vita in Diretta: "Rifatta..". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso aveva smentito: 'Mi dicono di tutto'.

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis dopo le dichiarazioni sulle donne curvy : Valentina Dallari critica Giulia De Lellis dopo alcune dichiarazioni sulle donne curvy. In questi giorni le Iene hanno riproposto un’intervista dell’influencer in cui ha rilasciato alcune risposte che hanno fatto molto discutere. “Preferisco la donna magra – ha detto Giulia -. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente!”. Queste ...

Valentina Dallari stronca Giulia De Lellis : Squallido catalogare le donne in magre o grasse : Valentina Dallari si è scagliata duramente contro Giulia De Lellis. Per quale motivo l'ex tronista di Uomini e donne ha perso la pazienza? La Dallari, attraverso una serie di Instagram stories, ha riversato parole esacerbate attraverso uno lungo sfogo indirizzato contro la De Lellis. Tutto è partito da un servizio trasmesso dal programma di infotainment Le Iene incentrato sui vari "scivoloni" con i quali la fidanzata di Andrea Iannone ha ...