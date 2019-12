USA | aereo da turismo si schianta al suolo | è strage Morti anche due bambini

USA : aereo da turismo precipita in South Dakota - 9 morti : Un aereo da turismo è precipitato poco dopo il decollo in South Dakota a causa del maltempo: il bilancio è di 9 morti, tra cui 2 bambini. Tre persone sono sopravvissute e sono ricoverate in ospedale in prognosi riservata, secondo quanto riportano i media locali. Il Pilatus PC-12 è precipitato in un terreno vicino alla città di Chamberlain. Il National Transportation Safety Board ha avviato le indagini sull’incidente. L'articolo USA: aereo ...

Meteo - oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA : aereo scivola fuori dalla pista a Chicago - paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO] : La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da ...

Melania Trump sotto accUSA : dal parrucchiere con aereo militare Air Force : Dopo i duchi di Sussex, anche Melania Trump è finita al centro delle critiche per l’utilizzo degli aerei militari a scopo privato. La moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata infatti più volte “pizzicata” a volare con l’Air Force per recarsi in vacanza o semplicemente per andare dal parrucchiere. L’abitudine scomoda di imbarcarsi in voli di stato per faccende personali aveva già fatto finire al centro delle polemiche il ...

Andrea Manfredi - morì nell’incidente aereo in Indonesia : la sua famiglia fa caUSA alla Boeing : Andrea Manfredi, 26enne di Massa, fu l’unico italiano a morire nel disastro aereo avvenuto in Indonesia il 29 ottobre del 2018, quando un Boeing 737 Max della compagnia Lion Air precipitò in mare con 189 passeggeri a bordo pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Nessuno si salvò dallo schianto e ora la famiglia Mandredi ha fatto causa al tribunale di Chicago contro la Boeing avviando l’unica causa di questo disastro negli Usa contro il ...

Lo spazio aereo di Catania è stato chiuso parzialmente a caUSA di nuove eruzioni di cenere dell’Etna : Venerdì mattina verso le 6.30 c’è stata una nuova eruzione di cenere dal cratere di Nord-est del vulcano Etna, in Sicilia. A causa dell’attività vulcanica e dei venti che stanno trasportando la cenere verso sud, l’aeroporto di Catania ha disposto

Catania - l'Etna erutta cenere. ChiUSA una parte dello spazio aereo : Il fenomeno in atto dalle 6,30. Saranno consentiti quattro atterraggi ogni ora, nessuna limitazione alle partenze

Riceve messaggi molesti sulla chat dell'aereo. La compagnia Virgin Atlantic si scUSA : “55C, sei una ragazza molto carina”. “Benvenuta all’inferno”. Sono i messaggi che si è vista recapitare sulla chat dell’aereo Jessica Van Meir, una ragazza 24enne americana che sabato scorso, 5 ottobre, si trovava su un volo della Virgin Atlantic, partito da Londra e diretto a Washington. Una sosta in bagno e una volta tornata Jessica ha notato sulla sua chat una serie di messaggi provenienti da un ...

Aereo della Seconda Guerra Mondiale precipita al suolo e prende fuoco : strage in USA : Un Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale è precipitato al suolo, poco dopo il decollo, nel corso di uno spettacolo all'aeroporto internazionale di Bradley, appena fuori Hartford in Connecticut. A bordo c'erano 13 persone ma è ancora in fase di aggiornamento il bilancio ufficiale delle vittime: "Non vogliamo commettere errori".Continua a leggere