Upas | trame al 13 dicembre | Angela cerca di convincere Clara a querelare Alberto

Upas - trame al 6 dicembre : Samuel sarà il nuovo aiuto cuoco al Vulcano : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci sarà un'importantissima novità, dal momento che verrà assunto un nuovo aiuto cuoco al Vulcano. A quanto pare però, il tutto avverrà in un modo decisamente insolito e la persona che inizierà a lavorare nel celebre locale lo farà solo in seguito ad un esilarante equivoco. Inoltre ci sarà spazio per approfondire la storyline di Alex e Vittorio, i due grazie all'aiuto del cantante Andrea Sannino sono ...

Upas - trame dal 2 al 6 dicembre : Aldo offre dei soldi a Diego per farlo patteggiare : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si continuerà a parlare della vicenda che vede al centro della narrazione Diego Giordano e la famiglia Leone. Dopo avere scoperto che il vero responsabile dell'attentato alla sua vita è stato suo figlio Jacopo, Aldo cercherà di trovare un modo per sistemare la questione senza coinvolgerlo. Come anticipato dal settimanale Telepiù, l'avvocato proporrà a Diego un vantaggioso accordo economico, ma in cambio ...

Upas - trame dal 25 al 29 novembre : Bianca in difficoltà con la maestra Gagliardi : Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà approfondita la storyline che vede protagoniste la piccola Bianca Boschi e la sua nuova insegnante Maria Grazia Gagliardi. Quest'ultima risulterà essere decisamente più rigida e severa della precedente maestra della piccola e questo farà si che la bambina sia sempre più in difficoltà. Ovviamente i suoi genitori proveranno in tutti i modi ad aiutarla, ma tale missione non risulterà affatto semplice. ...

Upas - trame dal 25 al 29 novembre : Andrea Sannino canta al Vulcano : Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà un'interessante novità, annunciata dal settimanale Telepiù. Una guest star comparirà nella soap nei panni di se stesso per aiutare Vittorio e Alex a ritrovare il loro amore perduto. A partecipare alle prossime puntate sarà il cantante neomelodico Andrea Sannino anche se, almeno inizialmente, non tutto filerà liscio. Questa collaborazione potrebbe finire prima ancora di iniziare, a causa di una ...

Upas - trame dal 25 al 29 novembre : Filippo e Serena hanno difficoltà di coppia : Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla vicenda di Diego e ai suoi ricordi, tuttavia si parlerà anche di Filippo e Serena, che proveranno a trovare l'affiatamento di un tempo, anche se non tutto sarà semplice come previsto. Nel frattempo per Franco e Angela sarà sempre più complicato gestire le difficoltà di Bianca con la nuova maestra, mentre Vittorio escogiterà un romantico piano per riconquistare la sua amata ...

Upas trame al 29 novembre : Vittorio ricorre a una star musicale per riconquistare Alex : Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà spazio per una storyline dai toni molto leggeri di cui sarà protagonista Vittorio Del Bue. Il ragazzo, dopo avere confessato il suo tradimento, inizierà una corte serratissima alla sua adorata Alex per ottenerne il perdono, in quella che sembrerà un'impresa decisamente ardua. In effetti i risultati non saranno propriamente dei migliori, ma un incontro fortuito in radio con un famoso cantante ...

Trame Upas - episodio del 15 novembre : migliora il rapporto tra Serena e Filippo : Diego Giordano ha potuto finalmente lasciare il carcere dove era stato rinchiuso a causa dei sospetti riguardanti il tentato omicidio di Aldo Leone. Eppure, quanto accaduto nella puntata di Un posto al sole di ieri 14 novembre, ha lasciato i telespettatori con l'amaro in bocca. Il figlio di Raffaele, infatti, ha fatto ritorno a casa grazie alla strategia difensiva di Niko e Ugo che, per non correre rischi, hanno chiesto al giudice il ...

Upas trame - dal 18 fino al 22 novembre : Roberto si reca da Marina per affrontare Palladini : Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Alberto Ferri, dopo aver esaminato con attenzione alcuni documenti dei cantieri, si recherà da Marina Giordano determinato ad affrontare Alberto Palladini. Intanto Carla subirà un'aggressione, mentre Franco e Angela saranno molto preoccupati ...

Upas trame al 22 novembre : Vittorio cercherà di riconquistare Alex : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 18 al 22 novembre, saranno molteplici i colpi di scena. Serena, vista la ritrovata vicinanza con suo marito, deciderà di fargli una importante proposta. Vittorio invece, dopo l'aggressione subita da Carla, prenderà a cuore la sua vicenda e cercherà di aiutarla. Tenterà inoltre di riconquistare Alex con ...