Una nuova Iri per Alitalia e Ilva? Sarebbe solo una scelta infettiva

Hiv - in Nuova Zelanda Una banca del seme apre alle persone sieropositive. Altro che stigma : In Nuova Zelanda è stata intrapresa un’interessante iniziativa allo scopo di ridurre o eliminare la connotazione negativa e la conseguente emarginazione di cui ancora sono vittime i soggetti sieropositivi per Hiv, il cosiddetto “stigma”. Nonostante i progressi effettuati dalle terapie nella negativizzazione del virus nel sangue e la conseguente impossibilità per il virus di essere trasmesso, il sospetto e la diffidenza spesso accompagna infatti ...

C’è Una nuova mela : La Cosmic Crisp sarà venduta a partire da oggi negli Stati Uniti, è brevettata e il New York Times ne parla come "la più promettente e importante mela del futuro"

In Albania c’è stata Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.5 : Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Albania c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, a distanza di pochi giorni da quella di magnitudo 6.5 che aveva causato numerosi crolli e danni, con la

“Erika De Nardo ha Una nuova vita e si è sposata” : l’annuncio di don Mazzi. 18 anni fa il duplice omicidio di Novi Ligure : “A 35 anni Erika De Nardo si è sposata, cercando di dimenticare i fantasmi del passato”. Lo ha rivelato al settimanale Oggi don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus che ha ospitato la giovane. Sono passati diciotto anni dal duplice omicidio di Novi Ligure, quando Erika e Omar uccisero a coltellate la madre e il fratellino di lei. Da tempo i due sono usciti dal carcere e hanno cercato di rifarsi una vita. Don Mazzi, alla ...

Samantha Cristoforetti parteciperà a Una nuova missione spaziale : L’Agenzia spaziale Italiana (ASI) ha confermato che l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale Europea (ESA), Samantha Cristoforetti, parteciperà a una nuova missione nell’orbita terrestre. La decisione è stata assunta nel corso del Consiglio ministeriale dell’ESA che si è tenuto questa settimana a

Lauren Graham di Una Mamma Per Amica si dà al canto nella nuova serie Zoey’s Extraordinary Playlist (video) : L'anteprima di Zoey's Extraordinary Playlist mostra al pubblico una versione inedita di un volto notissimo come quello di Lauren Graham di Una Mamma Per Amica: l'ex Lorelai di Gilmore Girls, poi Sarah Braverman di Parenthood, è la co-protagonista della nuova serie di NBC, un musical drama ricco di commedia e momenti musicali. Nel primo first look a Zoey's Extraordinary Playlist, la Graham appare al fianco della protagonista Jane Levy, in una ...

Nuova Audi RS Q8 - il top di gamma della famiglia Q è pronto a stupire : l’eleganza di Una coupé e la versatilità di un SUV [GALLERY] : Nuova Audi RS Q8, tutto ciò che c’è da sapere sull’auto top della gamma Q in arrivo nei saloni nel primo trimestre del 2020 Nuova Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q. Coniuga le performance #Audi Sport, l’eleganza di una coupé e la versatilità di un SUV. La straordinaria potenza di 600 CV si accompagna all’elevata efficienza garantita dal sistema mild-hybrid a 48 Volt. “Per la prima volta nei 25 anni di storia dei ...

Samsung lancia Una nuova beta di Android 10 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ con le patch di sicurezza di dicembre : Samsung rilascia una nuova beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ L'articolo Samsung lancia una nuova beta di Android 10 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ con le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Salva-Stati - il governo studia modifiche : ora Una nuova road map Ue : Per paradosso un aiuto a Conte è arrivato da Salvini. Lo scambio di accuse tra i due trasforma la discussione sulla riforma del fondo Salva Stati in uno scontro tutto politico tra presidente...

Il Google Play Store saluta Google+ e accoglie Una nuova barra di ricerca in Italia : Google ha modificato qualche piccolo aspetto del Google Play Store introducendo delle novità per migliorare l'esperienza complessiva. L'articolo Il Google Play Store saluta Google+ e accoglie una nuova barra di ricerca in Italia proviene da TuttoAndroid.

LG UX 9.0 ufficiale : arriva la nuova interfaccia con modalità scura e Una ottimizzazione generale : LG presenta ufficialmente la nuova UX 9.0 con supporto alla modalità scura, una migliore gestione della UI e molto altro L'articolo LG UX 9.0 ufficiale: arriva la nuova interfaccia con modalità scura e una ottimizzazione generale proviene da TuttoAndroid.

Dicembre inizia con Una nuova perturbazione : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Bentrovati amici siamo ormai alla fine di Novembre un mese molto piovoso e mite che sembra fare da testimone per l’inizio di Dicembre. Proprio domenica 1° Dicembre una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare... L'articolo Dicembre inizia con una nuova perturbazione proviene da Rete Meteo Amatori.

Una “nuova” Ida Platano : dopo il disastro a Uomini e Donne - ecco come sta superando la rottura con Riccardo Guarnieri : È finita un’altra volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La rottura, forse definitiva, si è consumata a un mese e mezzo circa dal ritorno di fiamma, sempre nello studio del trono over di Uomini e Donne. “Mi dispiace che la persona che amo mi ha umiliata”, ha detto la dama tirando fuori tutta la sua rabbia nei confronti del cavaliere che, dal canto suo, ribadisce di aver fatto di tutto per recuperare la storia. “Mi attacchi continuamente. ...

Hoara Borselli - la “nuova vita”. È stata per anni lontana dalla tv - ma ora gira Una voce bomba sul suo conto : Il Grande Fratello Vip partirà il 7 gennaio 2020 e intanto continuano a circolare indiscrezioni. Per la prima volta, nell’edizione che sta per partire, Alfonso Signorini sarà solo al timone del reality. Se fino al 2019 era l’opinionista della trasmissione condotta da Ilary Blasi, quest’anno sarà lui a condurre lo show. Il giornalista e direttore di Chi ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso e che tutto lo staff sta lavorando duro per ...