Un “terrone” a Milano | «Lo Stato non ci aiuta? Per tornare a casa per Natale facciamo da

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) «Loe i politici non cino? Allora organizziamoci noi: affittiamo un pullman e partiamo tutti insieme per il Sud, così da riabbracciare le nostre famiglie e trascorrere con loro il». Questa l’idea di Stefano, 25 anni, originario di Salerno, ma da tre anni e mezzo aper lavoro. Lui ha deciso di reagire così allo spinoso problema dei biglietti aerei alle stelle peral Sud a: Open in queste settimane ha mostrato, dati alla mano, come un biglietto per la Sicilia possa arrivare persino a 800 euro (mentre per andare a Londra ne bastano 19 e per Malta addirittura 9). Come nasce l’idea Un’idea quella di Stefano, che in rete è conosciuto come “Unterronea”, che è nata per caso, con un post su Facebook e che ha già riscosso un grande successo (per saperne di più basta unirsi al canale Telegram aperto ad hoc per questa ...