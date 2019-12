Un nuovo bug di Call of Duty | Modern Warfare vi trasporta nel film Inception

eurogamer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Nelle ultime settimaneofha ricevuto diversi aggiornamenti al fine di risolvere i bug ed i vari problemi riscontrati dagli utenti, con l'arrivo imminente della Stagione 1 gli sviluppatori hanno accelerato il passo, tuttavia qualcosa sembra non aver funzionato ed è spuntato unsimpatico bug.Nel video (che potete trovare qui), notiamo che quando il giocatore rientra in gioco, l'angolo di visuale è spostato, esattamente come accade nel. Al momento non si conoscono le cause del bug, tuttavia è stato riscontrato che il tutto va a sistemarsi una volta che il giocatore muore e ritorna in gioco, niente di così preoccupante insomma."La posta in gioco è massima. I giocatori impersonano i letali operativi Tier One in una saga mozzafiato che cambierà gli equilibri del potere mondiale. Sviluppato da Infinity Ward, da cui tutto ha avuto inizio e che ...

Eurogamer_it : Un nuovo bug di #CallofDuty:ModernWarfare vi trasporta nel film Inception - amantecnologia : ??MODERN WARFARE: Un bizzarro nuovo bug è emerso nel gioco! In rete sta circolando questo video che, come potete ve… - ClashRoyaleIT : Siamo di nuovo online e stiamo ancora lavorando per risolvere tutti gli altri bug che potreste riscontrare. Vi terremo aggiornati! -