Un medico in famiglia | Intervista a Giorgio Marchesi - protagonista a teatro con “7 anni” : Attore di teatro, di cinema e di televisione, è tra i volti più noti e amati dal pubblico. In tanti lo avranno già visto nella settima, nell'ottava e nella nona stagione di “Un medico in famiglia”, nei panni del giornalista Marco Levi. Ha recitato al fianco di grandi attori, come Lino Banfi, Giulio Scarpati, Alessandro Gassmann. Lo stiamo vedendo, su Canale 5, nella fiction “Oltre la soglia” con Gabriella Pession, nel ruolo del Pm del Tribunale ...

Vieni da me - Lunetta Savino di Un medico in famiglia : ‘Cettina era il personaggio giusto per me’ : Alzi la mano chi non ricorda o non abbia mai sorriso al mantra “Veloce veloce!” di Concetta Gargiulo alias Cettina, la ragazza alla pari di casa Martini in Un medico in famiglia. Il personaggio interpretato da Lunetta Savino è uscito di scena dopo la quinta edizione, ma è sempre rimasto nel cuore dei telespettatori. Comprensibile dunque il motivo per cui Caterina Balivo, che la ospita a Vieni da me nella puntata di mercoledì 27 ...

Un medico in famiglia - nuova stagione? Lino Banfi rompe il silenzio : Un medico in famiglia, nuova serie? Lino Banfi rivela: “Gli attori siamo disponibili a tornare” Manca dallo schermo ormai da qualche anno una delle fiction più longeve e seguite di Rai1, ossia Un medico in famiglia, che per dieci stagioni ha appassionato telespettatori grandi e piccini con le vicende della famiglia Martini, con nonno Libero, nonna Enrica e tutti gli altri. E a rompere il silenzio sulla serie tv oggi è stato Lino ...

Era Bianca - la cioccolataia di ‘Un medico in famiglia’. Dopo l’oblio torna con una confessione : “È stato terribile” : Nella serata di oggi, martedì 19 novembre, su Rai 1 andrà in onda la replica di ‘Adriano Olivetti- La forza di un sogno’, dove ha recitato anche l’attrice Francesca Cavallin in veste di moglie dell’industriale. Ve la ricorderete soprattutto per il suo ruolo in ‘Un Medico in famiglia’, dove interpretava la cioccolataia Bianca. Ma l’abbiamo ammirata anche ad esempio in ‘Rossella’ quando era la fragile Sophia. Al programma ‘Vieni da me’ condotto ...

Prima ‘Lenticchia’ - poi ‘Ciccio’ di “Un medico in famiglia”. Michael Cadeddu è cresciuto - oggi è così : Molti di voi lo ricorderanno come Ciccio Martini di “Un medico in famiglia”, ma la sua Prima apparzione televisiva è avvenuta anni Prima. Il dolce Micheal Cadeddu era il mitico “Lenticchia” nel programma di intrattenimento per ragazzi di Raiuno “Solletico”. Tra il 1994 ed il 2000 il contenitore pomeridiano condotto da Mauro Serio e Elisabetta Ferracini ospitava cartoni animati e serie televisive; grande spazio era dedicato anche ai giochi ...

Michael Cadeddu - Ciccio di Un medico in famiglia torna in tv : che fine aveva fatto : Da attore a fantino. Michael Cadeddu, indimenticato Ciccio Martini della fiction di Rai 1 Un medico in famiglia, da tempo ha lasciato il mondo della recitazione per seguire la sua passione: i cavalli, ma per Barbara d’Urso ha fatto un’eccezione ed è tornato dalla Germania, dove vive con la sua dolce metà e con un figlio, per partecipare alla puntata di Live – non è la d’Urso in onda lunedì 18 novembre. Michael Cadeddu: ...

Live Non è la D'Urso - Michael Cadeddu (ex Ciccio di Un medico in famiglia) oggi è un fantino : Nuova vita per Michael Cadeddu. L'ex Ciccio di "Un medico in famiglia", nipote di Lino Banfi, oggi vive a Düsseldorf con la moglie e il piccolo. Il ragazzo, oggi, è fantino:"La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi"prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Michael Cadeddu (ex Ciccio di Un medico in famiglia) oggi è un fantino pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2019 22:55.

Sanità - esami dal medico di famiglia : “2 dottori su 10 già fanno l’Ecg e la spirometria” : Elettrocardiogramma, holter, spirometria, dermoscopia. Gli esami diagnostici dal medico di famiglia sono già una concreta realtà a cui la ‘dotazione’ di 235 milioni, inserita nella manovra economica e destinata a finanziare queste strumentazioni negli ambulatori, dovrebbe dare un definitivo impulso. Due dottori su 10, infatti, usano già spirometro ed elettrocardiografo nei loro studi. E, in generale, ben 8 su 10 utilizzano – o ...

L’Ecg si fa dal medico di famiglia : ?pronti i fondi per limitare le liste d’attesa : Per arginare i tempi di attesa per visite ed esami che spesso fanno attendere molti mesi il Governo ha stanziato in manovra 235 milioni da destinare agli acquisti di piccole apparecchiature diagnostiche da introdurre negli studi dei medici di famiglia

Un medico in famiglia - che fine ha fatto Giulio Scarpati : “È tornato al suo grande amore” : Indimenticabile Giulio Scarpati in ‘Un medico in famiglia’. Per anni abbiamo visto l’attore nei panni di Lele Martini, il protagonista della fiction che per la prima volta abbiamo visto su Raiuno nel lontano 1998. Era considerato il dottore più famoso della tv e non ci han messo molto a conquistare il cuore di milioni di italiani. Scarpati interpretava un medico della Asl, impegnato non solo a prendersi cura dei suoi pazienti, ma anche a ...

Salute - Fimmg : “Il medico di famiglia può ridurre del 45% gli accessi degli anziani al Pronto Soccorso” : Il medico di famiglia, attraverso un’attività di informazione e prevenzione, può contribuire a ridurre di circa il 20% il numero delle cadute degli anziani e di circa il 45% il numero di accessi al Pronto Soccorso. E’ quanto emerge dallo studio Premio (Studio di Prevenzione primaria delle cadute domiciliari in pazienti anziani a rischio), realizzato dalla scuola di ricerca della Fimmg in collaborazione con il centro ricerche San ...

Unicef Generation : Lino Banfi Un medico in Famiglia 11 «Avrei fatto l’ultima serie per chiudere in bellezza» VIDEO : Lino Banfi chiude l'Unicef Generation e rivela «Avrei fatto Un Medico in Famiglia 11» L’ambasciatore più noto della storia di Unicef Italia ha chiuso la prima edizione di Unicef Generation a Piazza del Popolo. ...