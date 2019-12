Un libro per Natale | la tradizione islandese dello Jólabókaflód

Tempo fino al 30 novembre per richiedere buoni libro : Roma – C’e’ Tempo fino al 30 novembre per presentare al Comune di Roma la domanda per ottenere i buoni per la gratuita’ totale o parziale dei libri di testo. A mettere a disposizione i fondi il Dipartimento Servizi educativi e scolastici che ha pubblicato l’avviso. L’iniziativa e’ rivolta agli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e private paritarie, residenti nel territorio ...

Matteo Salvini sfida le sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Maria De Filippi : "Giulia De Lellis? Non ho letto il suo libro. Non è stupida - su di lei c'è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne" : In una lunga intervista rilasciata al 'FattoQuotidiano.it', Maria De Filippi ha parlato, a lungo, anche delle sue 'creature televisive'. Come Giulia De Lellis, che, diversi anni fa, è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' uscita dal programma assieme all'allora tronista Andrea Damante, protagonista del suo libro 'Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza'. Ecco le parole della conduttrice Mediaset durante la chiacchierata ...

Rom - a volte per sfogliare un libro (e guardarlo negli occhi) ci vuol coraggio : Ci sono volte in cui per aprire un libro e sfogliare le sue pagine occorre farsi coraggio. Domenica 24 novembre a Roma, in pazza della Madonna di Loreto, sarà possibile ricordare i 30 anni della Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sfogliando otto “libri umani” incarnati da otto persone della comunità rom. Ognuno di essi avrà un titolo e una breve recensione e tutti andranno a comporre un “catalogo” che un bibliotecario ...

“Pompei. Il tempo ritrovato. Le nuove scoperte” - il nuovo libro di Massimo Osanna : Il nuovo libro del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, pubblica “Pompei. Il tempo ritrovato. Le nuove scoperte” sarà presentato a Pompei il 25 novembre. Nello stesso giorno saranno riaperti la Casa degli Amorini Dorati e le Terme Centrali. E per la prima volta, dopo il ritrovamento, sarà presentata la domus di Leda e il Cigno.Continua a leggere

Il sindaco leghista nega la biblioteca per il libro sull'antifascismo : “È meglio lasciare fuori la politica dai luoghi di cultura”. È questa la risposta che il giornalista Federico Gervasoni ha ricevuto dall’amministrazione comunale di Pompiano, in provincia di Brescia

Francesca Cavallo : “Il mio nuovo libro lo dedico a tutti i bambini che disobbediscono agli adulti per cambiare il mondo” : “A tutti i bambini che disobbediscono agli adulti per cambiare il mondo” la dedica di Francesca Cavallo dice già tutto, prima ancora di cominciare a leggere il suo nuovo libro, quello che ha scritto da sola dopo Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, un fenomeno mondiale da 4 milioni di copie.“Elfi Al Quinto Piano” (Feltrinelli) esce il 21 novembre, è un libro di Natale, ma non una fiaba ...

Mini-libro di Charlotte Brontë all’asta per 600mila euro : “Dentro c’è la storia di Jane Eyre” : Una miniatura rarissima è stata venduta all'asta per 600mila euro a Parigi. Al suo interno un manoscritto con tre racconti realizzati da Charlotte Brontë nel 1830, a soli quattordici anni. Dei sei "mini" libri realizzati dall'autrice di Jane Eyre, ne resta ancora uno andato perduto quasi un secolo fa.Continua a leggere

Recensione di ‘Bacche - superfrutti e piante miracolose’ - il nuovo libro di Renato Bruni : In un mondo sempre più in balia della disinformazione su temi importanti di attualità, scienza e in materia di salute (ad esempio diete improvvisate, trucchi per dimagrire e non solo), è possibile reperire nei libri nozioni e informazioni che si rivelano interessanti e utili. Il valore del cibo e la sua qualità ha assunto in questi ultimi anni un’importanza ancora maggiore, visto che a prescindere dalle abitudini alimentari del singolo individuo ...

Junior Cally ed Emma Muscat in Sigarette Rmx : il featuring anticipa il libro autobiografico del rapper : Junior Cally ed Emma Muscat in Sigarette Rmx, il brano è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia con Ricercato (Epic/Sony Music) e ora Junior Cally torna con una nuova versione del suo ultimo singolo. Sigarette Rmx è disponibile da oggi, giovedì 14 novembre, insieme a Emma Muscat, cantautrice e pianista nota al pubblico grazie alla ...

Giulia De Lellis punge Damante : 'Avrei preferito fidanzato fedele a libro super venduto' : "Le corna ti hanno portato fortuna", è questo il commento ironico che ha fatto Maurizio Costanzo quando ha iniziato l'intervista a Giulia De Lellis. Il libro che è nato dai tradimenti di Andrea Damante, infatti, è stato un vero successo, tanto che la ragazza ha anticipato che potrebbe diventare un film. Al padrone di casa, che le ha chiesto se è contenta di come sono andate le cose con l'ex, visti i risultati raggiunti dal romanzo, l'influencer ...

Giulia De Lellis : Avrei preferito un fidanzato fedele ad un libro super venduto : Ospite del Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis è stata intervistata dal conduttore sul primo libro che è stato un vero e proprio successo, forse grazie anche al tema trattato, comune a tante persone: le corna. “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, infatti, ha venduto più di 120mila copie raggiungendo un traguardo che nemmeno la influencer si aspettava. Scritto dalla ghost writer Stella Pulpo, racconta la vita ...

