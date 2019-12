Un italiano alla conquista della Cina | Fabio Cannavaro vince lo scudetto | ottavo trionfo

Lutto nello sport italiano - addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci : La notizia lascia sotto choc. Linda Grassucci, campionessa mondiale di karate, ha lottato contro il tumore, ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al Setia sport Karate Grassucci, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto ...

Dalla Cina si vede il talento italiano : Nicola Porro È incredibile come ci si debba spostare all'estero per capire quanto siano forti gli imprenditori italiani. Per la verità anche restando a casa nostra, e precisamente a Milano, si capisce bene la forza della nostra industria nel design. Il salone del mobile è forse una delle manifestazioni più cool e ricche nel mondo, e ha soppiantato financo la moda. Ma arrivare a Shanghai, dall'altra parte del mondo, e farsi ...

Allarme listeria : richiamato prodotto italiano a base di carne dagli scaffali [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto “Girello bovino in salsa tonnata“, marchio Gusto Qui. Il lotto incriminato è il n° 19145058, prodotto da Rivalta Food Spa, con data di scadenza 24/11/2019. Il prodotto è venduto in confezioni da circa 200 grammi. In base a quanto si legge nei motivi del richiamo, sono risultate “analisi non conformi per presunta presenza di listeria ...

200 migranti in fuga dalla Libia tratti in salvo su mercantile italiano : “Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull’imbarcazione battente bandiera italiana Asso Trenta in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato alle ...

«È un attacco alla mia persona». Ancelotti è lo straniero del calcio italiano : Lo sdoganamento è arrivato domenica sera, nel salottino di Sky. Quando Fabio Caressa, con mille distinguo e trecento mani avanti, l’aveva buttata lì: “Eh ma Ancelotti ha portato il Napoli ai tempi di Benitez”. Che poi è l’ultimo che a Napoli ha vinto qualcosa e ha costruito una squadra che ha retto sei anni. Ma sono quisquilie. Quel che accomuna Benitez e Ancelotti è la loro estraneità, come ben descritto da Raniero ...

Pallavolo – Infortunio Matteo Piano : intervento riuscito - aggiornamento sulle condizioni del pallavolista italiano : intervento perfettamente riuscito per Matteo Piano: gli aggiornamenti dell’Allianz Powervolley Milano Allianz Powervolley Milano comunica che l’atleta Matteo Piano è stato sottoposto sabato 26 Ottobre ad intervento di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso il Centro di Traumatologia dello Sport dell’Ospedale San Gerardo di Monza. L’intervento è stato eseguito dal Professor Marco ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta primo italiano a vincere il Mondiale Moto3! In Australia il trionfo : Un giorno che non potrà mai dimenticare Lorenzo Dalla Porta. Il 22enne, nativo di Prato, corona il suo sogno e vince il Mondiale 2019 di Moto3 a Phillip Island (Australia), aggiudicandosi la gara Australiana e festeggiando nel migliore dei modi il suo primo iride in carriera. Terza vittoria per lui in quest’annata magnifica, costellata da 10 podi. E’ stato il più continuo Lorenzo e ha vinto il campionato con pieno merito. Si tratta ...

Il cinema italiano dice no alla plastica : L’ambiente chiama e il cinema italiano risponde sollecitando l’eliminazione dell’uso delle plastiche in tutta la propria filiera industriale: dalla produzione, alla distribuzione, all’esercizio e per ufficializzare pubblicamente l’impegno ha scelto uno degli eventi di riferimento per il settore, la Festa del cinema di Roma. Nasce così ‘Humans Save The Sea’, un progetto ideato da Gianni Chimenti e Paola Deiana con il contributo di Alberto Luca ...

«Sapore italiano» - alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo : Sentirsi a casa anche quando si è in viaggio non è certo una missione facile. Soprattutto a tavola! A questo proposito nasce «Sapore Italiano», il nuovo programma TV ideato da Condé Nast in collaborazione con Discovery Italia che, in onda a partire dal 22 ottobre alle 22 su Food Network, canale 33, porterà il pubblico alla scoperta dei migliori ristoranti italiani à la carte nel mondo. La trasmissione vuole celebrare l’eccellenza, in patria e ...

Moto3 – ll Gp del Giappone parla italiano : Canet si ritita - trionfa Dalla Porta! Il Mondiale sempre più vicino : Sventola il tricolore a Motegi: Lorenzo Dalla Porta si aggiudica il Gp del Giappone, Canet cade Il Gp del Giappone regala spettacolo puro con i giovani della Moto3. Una gara spettacolare con clamorosi colpi di scena: Aaron Canet è infatti stato protagonista di una caduta che lo ha mandato del tutto fuori dai giochi e ha permesso a Dalla Porta di approfittarne, conquistando una vittoria preziosissima. Il pilota italiano del Leopard Racing ...

Tumori - Ricciardi nominato presidente ‘Mission Board of Cancer’ : un italiano alla guida del team europeo : Il professor Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è il nuovo presidente del ‘Mission Board for Cancer’, il prestigioso organismo dell’Unione Europea chiamato a decidere le strategie comunitarie contro il cancro. Ricciardi, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, succede a Harald zur Hausen, premio Nobel per la medicina, che ha ...

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia - l’italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

Jiizuké : dalla cameretta ai palcoscenici europei e mondiali - il miglior giocatore italiano di League of Legends si racconta : Daniele Di Mauro è un giovane ragazzo di Mondragone. Classe ‘96, a 23 anni è uno dei rappresentanti più importanti che l’esport italiano abbia mai avuto a livello internazionale. Da due stagioni gioca per il team francese dei Vitality nella massima scena competitiva di League of Legends agli European Championship o, più semplicemente, LEC. Ha iniziato la sua carriera giocando dalla sua stanzetta, come tutti d’altronde, per poi trasferirsi prima ...

Atletica - Mondiali 2019 : record italiano nella 4×100 - ma Tortu e Jacobs restano fuori dalla finale : Si spegne il sogno dell’Italia di approdare in finale nella 4×100 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica a Doha (Qatar). Non è bastato realizzare il nuovo record nazionale in 38″11 in un contesto rivelatosi di livello stellare. Federico Cattaneo (che ha preso il posto in prima frazione dell’acciaccato Eseosa Desalu), Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu hanno portato a termine una prova strepitosa, di grande ...