ULTIM’ORA – Ribery | grave infortunio starà fuori a lungo | il comunicato della Fiorentina

(Di domenica 1 dicembre 2019), ildel club Il francese Franck, per l’accusato ieri contro il Lecce:dopo l’esito degli esami alla caviglia destra. Questo ildel club: “Il calciatore Franckè stato sottoposto nel corsomattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempogara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale medialecaviglia destra. Il calciatore ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Indiscrezione Le Parisien – Paris Saint Germain, interesse per Allan: ipotesi prestito a gennaio. La situazione Juve, disastro De Ligt e papera ...

