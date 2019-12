++ ULTIM’ORA ++ Nuova scossa di terremoro in Albania

caffeinamagazine

(Di domenica 1 dicembre 2019) Unafortedi assestamento di magnitudo 4.5 della scala Richter, è stata registrata pochi minuti fa in. L’epicentro è stato individuato, secondo l’istituto sismologico albanese, pochi chilometri a nord di Durazzo. Laè stata avvertita anche a Tirana. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Non si scava più tra le macerie dei palazzi e degli alberghi crollati lo scorso martedì notte in, colpita da un potente terremoto. Il tragico bilancio delle vittime, salito di giorno in giorno, si è fermato a 51 vittime, l’ultima nel pomeriggio, una giovane ragazza di 20 anni. Colpita in testa da in mattone caduto dal tetto del palazzo che stava lasciando di corsa dalla paura, dopo tre giorni in coma, non ce l’ha fatta. Nella lunga lista di chi ha perso la vita anche 6 bambini. (Contonua dopo la foto) La metà delle vittime, 26 ...

