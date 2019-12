Ultimo ciak per Il Commissario Ricciardi - foto dalle riprese di Napoli con Lino Guanciale e il cast : Il Commissario Ricciardi riprese terminate, l'Ultimo ciak a Capua e la festa con il cast Lino Guanciale e il cast festeggiano la fine delle riprese (IG: iamcalla95)ciak e grande festa a Capua per l’Ultimo ciak de “Il Commissario Ricciardi”. Sei lunghissimi mesi di lavoro per portare in tv il capolavoro letterario di Maurizio De Giovanni (guarda l’intervista). Ora, come già detto dal regista Alessandro D’Alatri, ...

Ultimo ciak per Il Commissario Ricciardi - foto dalle riprese di Napoli con Lino Guanciale e il cast : Il Commissario Ricciardi riprese terminate, l'Ultimo ciak a Capua e la festa con il cast Lino Guanciale e il cast festeggiano la fine delle riprese (IG: iamcalla95)ciak e grande festa a Capua per l’Ultimo ciak de “Il Commissario Ricciardi”. Sei lunghissimi mesi di lavoro per portare in tv il capolavoro letterario di Maurizio De Giovanni (guarda l’intervista). Ora, come già detto dal regista Alessandro D’Alatri, ...

Il set de Il Commissario Ricciardi si sposta a Capua - Ultimo ciak per Lino Guanciale prima de L’Allieva 3? : Il Commissario Ricciardi si trasferisce da Napoli a Taranto e infine a Capua. La città campana è la nuova location scelta dalla produzione della fiction Rai, che vedrà la luce il prossimo anno. Basata sulla saga letteraria ideata dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, la serie è ambientati negli anni ’30 e segue le avventure di un giovane Commissario di polizia alle prese con alcuni difficili casi irrisolti. Lino Guanciale presta il ...