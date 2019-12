Ultimo ciak per Il Commissario Ricciardi | foto dalle riprese di Napoli con Lino Guanciale

spettacoloitaliano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ilterminate, l'a Capua e la festa con il caste il cast festeggiano la fine delle(IG: iamcalla95)e grande festa a Capua per l’de “Il”. Sei lunghissimi mesi di lavoro per portare in tv il capolavoro letterario di Maurizio De Giovanni (guarda l’intervista). Ora, come già detto dal regista Alessandro D’Alatri, bisognerà attendere altri sei mesi di post-produzione. Con molta probabilità vedremo “Il” in tv nei primi mesi del 2021, se non avverrà il “miracolo” nell’autunno 2020 (guarda il primo trailer). A proposito della nuova stagione televisiva,salutae ritrova Conforti. Da un set all’altro l’instancabile attore abruzzese vestirà nuovamente e per l’ultima volta ...

