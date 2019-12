Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 10 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Venezuela : Magallanes e De Grazia tornano in Italia : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Mariela Magallanes e Americo de Grazia, rifugiati da maggio a Caracas, tornano in Italia, 1 dicembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione altissima sulmasy nuovo fondo salva-stati il PD chiede di mantenere credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita a mettersi al tavolo e decidere come cambiarlo conta convocato per oggi un vertice ruba ai risparmiatori italiani per finanziare le banche tedesche a fermarmi invitando il premier ha di metterti i leader della Lega nella intanto ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio è bene che ci sia una riflessione sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul mess quando avremo tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri interessi è bene che i ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio bene che ci sia una riflessione lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul quando avremo le tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 30 novembre in studio Giuliano Ferrino spaziale informazioni Ester in primo piano uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è un omicida in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio bene che ci sia una riflessione lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul mess primo letto tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri interessi è ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Londra in apertura perché uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è uno in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con nell’informazione ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sono stati estratti dalla neve I corpi dei due sciatori travolti da una valanga che si è staccata nella zona di punta helbronner Siamo sul Monte Bianco non ci sarebbero altre persone coinvolte nel distacco Lo ha comunicato il soccorso alpino Valdostano intervenuto sul posto il distacco è avvenuto sotto la ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul Monte Bianco dove questa mattina una valanga è caduta travolgendo almeno due sciatori sul posto il soccorso alpino Valdostano ma per i due scialpinisti non c’è stato nulla da fare sono stati ritrovati senza vita il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia skyway del Monte ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio si chiamava usman Khan Aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo l’attentatore che ieri sul London Bridge accoltellato i passanti uccidendone due prendono tre prima di venire ucciso dalla Polizia ad intervenire anche un ex omicida Sarebbe lui uno degli Eroi che sul London Bridge ha tentato di evitare la strage ...

Pensioni Ultime Notizie : “Quota 100 immorale” l’analisi dei geriatri : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 immorale” l’analisi dei geriatri Pensioni ultime notizie: nel dibattito su Quota 100 irrompe anche il commento della Società italiana di Gerontologia e geriatria: per l’associazione dei medici il pre-pensionamento in alcuni casi è addirittura “immorale” Pensioni ultime notizie: il commento dei geriatri Durante il 64esimo Congresso nazionale della Società italiana di Gerontologia e geriatria (SIGG) è ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco su London Bridge è un omicida in libertà vigilata secondo quanto scrive il melo on-line e l’uomo è James Ford 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora lavoro di una buona giornata da stazione da Francesco Vitale in studio Londra l’attentatore era un ventottenne usma cane libertà vigilata era stato condannato per terrorismo attacco anche all’Aia dove tre minorenni Sono state ferite con uno coltello da uomo in fuga a Parigi evacuata lagarde Nord dopo che la Polizia ha trovato nella borsa di un viaggiatore un pezzo di artiglieria definito Però ...

Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora lavoro di una buona giornata da stazione da Francesco Vitale in studio Londra l’attentatore era un ventottenne usma cane libertà vigilata era stato condannato per terrorismo attacco anche all’Aia dove tre minorenni Sono state ferite con uno coltello da uomo in fuga a Parigi evacuata lagarde Nord dopo che la Polizia ha trovato nella borsa di un viaggiatore un pezzo di artiglieria definito Però ...