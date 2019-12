Ue | Renzi | ‘rissa Camera schifezza | richiami all’ordine? Togliessero stipendi’

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La rissa alladella settimana scorsa, durante il dibattito sul Mes, “è stata una, io mi immagino le maestre, le insegnanti che avevano portato lì le scolaresche dicendo ‘andiamo nel luogo della democrazia’ e vedono questi ridicoli, che prendono 15mila euro al mese, prendersi a cazzotti davanti ai bambini. Parlano di ‘richiamo all’ordine’, bisognerebbe dire ‘ti togliamo tre mesi di stipendi’ e vedi come si mettono tutti per ben benino”. Così Matteo, ospite di Non è l’arena su La7. L'articolo Ue:, ‘rissaall’ordine?stipendi’ Meteo Web.

