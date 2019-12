Ue | Renzi | ‘Mes non danneggia Italia ma aiuta tedeschi’

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Sul Mes “Salvini ha due problemi: innanzitutto l’accordo è stato fatto quando al governo c’erano loro. E’ un meccanismo, per me troppo debole, che è stato votato dal Parlamento con una risoluzione nel giugno scorso, dunque con una maggioranza M5S-Lega: Salvini magari era distratto, aveva fatto troppe serate”. Lo dice Matteo, ospite di Non è l’arena su La7. Incalzato sul fondo Salva Stati, “non fa danni all’– dice– male banche più in difficoltà, quindi, al momento, quelle tedesche”. La riforma del Mes “non fa danni come in passato, tipo fiscal compact, ma i tedeschi se la sono studiata bene”. Dunque, “bene il Mes, ma se dentro un pacchetto”.L'articolo Ue:, ‘Mes nonmatedeschi’ sembra essere il ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Indagine su Open di #Renzi, come si posizionano i… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. Caso #Renzi, i nodi da scioglie… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Deflagra il caso #Renzi #Open. #Mes,… -