Ue | Misiani | ‘golden rule europea necessaria per sostenere investimenti verdi’ 2

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) (Adnkronos) – Comunque per l’esponente del Pd il ‘green new deal’ italiano senza lo scorporo non rischia l’impasse. “Assolutamente no. I 59 miliardi del piano dipubblici che abbiamo stanziato tra il 2020 e il 2035 – rileva– sono dentro le regole europee e sono finanziati con risorse nazionali aggiuntive”. La goldensu cui registriamo la battuta d’arresto della presidente, aggiunge, “sarebbe un’innovazione molto utile, ma non è certo l’unico strumento per favorire gliverdi. Le regole di flessibilità del Patto di stabilità consentono ad esempio di fare altrettanto. Come in parte già accade: noi abbiamo avuto flessibilità sul dissesto idrogeologico. Nella manovra, inoltre, alla voce green new deal abbiamo previsto un insieme di strumenti di garanzia per ...