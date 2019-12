Ue | Gentiloni | ‘no motivo tecnico o politico per definire intesa su Mes rischio per

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Il compromesso è stato raggiunto nel giugno scorso. E,ripeto, non c’è alcunperquell’unper l’Italia”. Così in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il neo Commissario Ue per gli Affari economici e monetari, Paolosottolineando : “non vedo ragioni che possano spingere un singolo Paese a bloccare l’sul Mes”.“La posizione italiana la chiarirà il presidente del Consiglio lunedì alle Camere. Da Commissario europeo – aggiunge – posso dire che la riforma di cui si parla è stata fatta per introdurre un ombrello protettivo in caso di crisi bancarie non gestibili con gli strumenti attuali. Si tratta di un obiettivo positivo. Le modalità sono state negoziate tra l’autunno del 2018 e il giugno ...

