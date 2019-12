Ue : fonti governo - Italia ad Eurogruppo chiederà Mes in ‘pacchetto’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “In vista della prossima riunione dell’ Eurogruppo del 4 dicembre 2019 il governo affronterà il negoziato riguardante l’Unione Economica e Monetaria (completamento della riforma del Mes, strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e definizione della roadmap sull’unione bancaria) seguendo una logica di ‘pacchetto'”. Lo precisano fonti della presidenza del ...

Ex Ilva - fonti : governo non farà chiudere : 16.55 "Il governo non consentirà la chiusura dell'Ilva". "Non esistono i presupposti giuridici per il recesso del contratto, convocheremo immediatamente Mittal". E' quanto afferma una fonte vicina al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli a proposito del vertice al Mise sull'annuncio di ArcelorMittal di recedere dal contratto. Al vertice sono presenti anche i ministri Provenzano (per il Sud), Speranza (Sanità) Catalfo ...