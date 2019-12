Uccise la fidanzata Nadia Orlando | Francesco Mazzega si suicida dopo condanna a 30 anni

Francesco Mazzega morto suicida : Uccise la fidanzata Nadia Orlando - la condanna a 30 anni era stata confermata in appello : Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si è suicidato. L'uomo è stato trovato morto ieri sera nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era...

Uccise a coltellate la fidanzata Jessica Cipolla - Abdessattar Hamdi catturato in Tunisia : catturato il compagno di Jessica Cipolla, la ragazza di 29 anni uccisa a coltellate la notte tra il 16 e il 17 febbraio 2019 in Belgio, mentre era al telefono con suo padre. "Ora vieni a salvare tua figlia, se ci riesci" lo aveva sfidato il 38enne. L'uomo era fuggito subito dopo il delitto ed era ricercato da 9 mesi.Continua a leggere

Torino - tunisino sfregia la compagna e tenta di sgozzarla : Uccise la fidanzata nel 2008 : Un'aggressione violenta la scorsa notte in strada a Torino. Un uomo di nazionalità tunisina ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna, che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che...

