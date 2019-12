Uccise fidanzata, suicida dopo condanna

Lo scorso venerdì era stata confermata la suaa 30 anni di carcere per aver ucciso la suaNadia Orlando, ma ieri sera è stato trovato senza vita nel giardino dell'abitazione dove era agli arresti domiciliari. Francesco Mazzega è stato riconosciuto colpevole di aver strangolato il 31 luglio 2017 la21enne.Il delitto avvenne in auto, sul greto del fiume Tagliamento a pochi passi da casa della vittima, in provincia di Udine."Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo", aveva detto in aula l'omicida.(Di domenica 1 dicembre 2019)