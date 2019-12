ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ledi Carlonon arriveranno mai, né la società ha intenzione di rimuoverlo dal suo incarico. La Società Calcio Napoli rinnova lanel tecnico partenopeo. Questo è il commento di Tvnel post partita di Napoli-Bologna. L’emittente televisiva, vicina alla società, conferma l’orientamento del club e annuncia che tra l’allenatore e la dirigenza non esiste alcun problema. Non cinéné. L'articolo Tv: non cinénédisocietà nell’allenatore ilNapolista.

MSF_ITALIA : Grazie @rossbrescia per far parte della nostra campagna #spazioallecure :-) Non chiediamo mica la luna ma di abbass… - napolista : Tv Luna: non ci saranno né dimissioni né esonero di #Ancelotti. Piena fiducia della società nell’allenatore Tra l’… - PatriziaOrlan11 : RT @acotrozzi: ????ADOZIONE DEL CUORE Luna ha perso il suo padrone a cui era legatissima. Non facciamola finire in canile! 6 anni sterilizzat… -