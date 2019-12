Tremonti | Il Mes? L' ultimo di una galleria di orrori Tria | Eliminato

huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Le critiche alerano condivise da tutti, Salvini all’inizio aveva ragione, poi la situazione è cambiata, perché c’è stato un negoziato che hai punti su cui non era d’accordo”. Giovanni, ex ministro dell’Economia a Mezz’ora in Più interviene sul fondo salva stati, tema che sta dividendo la maggioranza di governo. Quanto alla sua posizione, dice con chiarezza: “Non mi sento un traditore”. L’economista usa la stessa parola utilizzata da Matteo Salvini, che ha accusato Conte di aver tradito l’Italia sulle modifiche al. Giulio, ospite della trasmissione di Rai3, attacca Conte con una frase ironica: “Sta per fare l’avvocato che patteggia l’ergastolo per il cliente”. Di quello che è successo dopo la ratifica del, delle modifiche ...

