romadailynews

(Di domenica 1 dicembre 2019) UN INICIDENTE INCOLONNA ILSULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LEGGERI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA APPIA ALL’USCITA PER LANAPOLI. SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DISUD TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE. RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI , PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE. UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA ANASTASIO II. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE. TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE PIGNETO. RIPRENDERANNO DOMANI LUNEDI ‘ 02 DICEMBRE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Alien1it : Condannato in #Libia all' ERGASTOLO per TERRORISMO, estradato in Italia per traffico armi. Atterrato a #Roma su un… -