Traffico Roma del 01-12-2019 ore 19 | 30

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Dalla Rete Google NewsRoma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale - Il Messaggero
Roma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale Il Messaggero
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 18 : 30 : SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE. RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA ARDEATINA ALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA CASILINA TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TUSCIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA ARDEATINA ALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. TERMINERA’ ALLE 18 ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO COMMERCIALE DI CASTEL RomaNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 15 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE, DISAGI SOLO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN CANTEIRE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, LIMITAZIONI AL Traffico E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELLO STADIO OLIMPICO DOVE SI STA DISPUTANDO LA PARTITA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A. TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 14 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A . PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL Traffico E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTÀ TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 13 : 30 : IN USCITA DALLA CAPITALE ABBIAMO CODEA TRATTI PER UN INCDENTE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHIVERSO Roma A Roma PER FACILITARE PEDONI E CCICLISTI E’ TORNATA #VIALIBERA. DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE, FINO ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA LAZIO – UDINESE PER QUESTA QUATTORDICESIMA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 12 : 30 : IN USCITA DALLA CAPITALE ABBIAMO CODEA TRATTI PER UN INCDENTE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHIVERSO Roma A Roma PER FACILITARE PEDONI E CCICLISTI E’ TORNATA #VIALIBERA. DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE, FINO ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA LAZIO – UDINESE PER QUESTA QUATTORDICESIMA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 11 : 30 : SUL GRA BREVI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. A Roma. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI NAVIGATORI E VIA LAURENTINA CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL Traffico VIENE DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO PARTITA #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A Roma. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI NAVIGATORI E VIA LAURENTINA CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL Traffico VIENE DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO STA PARTENDO #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 09 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A Roma. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI NAVIGATORI E VIA LAURENTINA CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL Traffico VIENE DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO RICORDIAMO RIAPERTA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, CHIUSA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 08 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico REGOLARE ANCHE A Roma. TORNA #VIALIBERA. QUESTA DOMENCIA DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA Roma CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI CIVICI. ANCHE OGGI PRESSO LA NUOVA ...
Traffico Roma del 01-12-2019 ore 07 : 30 : IL Traffico NON PRESENTA PARITCOLARI PROBLEMI SIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA SUL GRA Traffico REGOLARE ANCHE A Roma. TORNA OGGI #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA Roma CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI CIVICI. RICORDIAMO LA RIPAERTURA ...
Traffico Roma del 30-11-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA GELA. CHIUSA AL Traffico SINO ALLE 21, VIA MOZART PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE ALCUNE LINEE DEL ...
Traffico Roma del 30-11-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA . RALLENTAMENTI PER Traffico INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA PALMIRO TOGLIATTI A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma Traffico ...
Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO Roma PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO CI SONO CODE TRA LUGHEZZA E IL BIVIO A1 VERSO TERAMO. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...