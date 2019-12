Traffico Roma del 01-12-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di domenica 1 dicembre 2019) DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A . PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI ALE ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTÀ TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI 8 KM INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL. PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE FINO ALLE 21 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEI CASTANI FRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DELLA ZONA PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE , DALLE 21 A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO ...

