Traffico Roma del 01-12-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A Roma. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI NAVIGATORI E VIA LAURENTINA CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL Traffico VIENE DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO STA PARTENDO #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 09 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A Roma. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI NAVIGATORI E VIA LAURENTINA CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL Traffico VIENE DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO RICORDIAMO RIAPERTA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, CHIUSA ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 08 : 30 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico REGOLARE ANCHE A Roma. TORNA #VIALIBERA. QUESTA DOMENCIA DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA Roma CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI CIVICI. ANCHE OGGI PRESSO LA NUOVA ...

Traffico Roma del 01-12-2019 ore 07 : 30 : IL Traffico NON PRESENTA PARITCOLARI PROBLEMI SIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SIA SUL GRA Traffico REGOLARE ANCHE A Roma. TORNA OGGI #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL Traffico E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA Roma CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI CIVICI. RICORDIAMO LA RIPAERTURA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE DALLA VIA LAURENTINA ALLA VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA GELA. CHIUSA AL Traffico SINO ALLE 21, VIA MOZART PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE ALCUNE LINEE DEL ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA . RALLENTAMENTI PER Traffico INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA PALMIRO TOGLIATTI A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma Traffico ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO Roma PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO CI SONO CODE TRA LUGHEZZA E IL BIVIO A1 VERSO TERAMO. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 14 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE fra LA Via Prenestina e LO Svincolo di Ciampino. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA SALARIA. INCIDENTE E CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DEL KM 21, CI TROVIAMO TRA MONTE CAMINETTO E MALBORGHETTO. Traffico RALLENTATO SULLA Via Cassia fra Via dei Due Ponti e Via ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 13 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE fra LA Via Prenestina e LO Svincolo di Ciampino. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA SALARIA. INCIDENTE E CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DEL KM 21, CI TROVIAMO TRA MONTE CAMINETTO E MALBORGHETTO. Traffico RALLENTATO SULLA Via Cassia fra Via dei Due Ponti e Via ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA IL GRA E CASTEL DI DECIMA. DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI. RICORDIAMO I LAVORI ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA IL GRA E CASTEL DI DECIMA. DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI. RICORDIAMO I LAVORI ...