Tra Mediaset e Vivendi «il tentativo di conciliazione si è concluso negativamente»

CINE34 - il nuovo canale Mediaset sul cinema italiano. Mediaset ExTra Trasloca sul 55 : Con l'arrivo dell'anno nuovo, Mediaset aggiunge un nuovo canale alla sua lista di reti. Si tratta di CINE34, annunciato ufficialmente nel documento Publitalia sui palinsesti dei primi tre mesi del 2020, in arrivo dal 20 gennaio. Secondo quanto rivelato dall'azienda, CINE34 sarà un canale dedicato al cinema italiano, su cui verranno trasmessi i cult nazionali del grande schermo, pellicole di genere ed inedite.Il palinsesto di CINE34, sia nella ...

Mediaset-Vivendi - vicina intesa su Mfe/ Trattativa al rush finale : udienza slitta : Mediaset-Vivendi trattano: vicina intesa su Mfe. L'udienza al Tribunale di Milano è slittata a questo pomeriggio: si va verso conciliazione.

Mediaset-Vivendi - Trattative al rush finale e ipotesi slittamento udienza : trattative al rush finale fra Mediaset e Vivendi. Si gioca il tutto per tutto e spunta anche l’ipotesi di una richiesta di spostamento al pomeriggio o nei prossimi giorni dell’udienza prevista per le 12.30 al Tribunale di Milano che dovrà dire l’ultima parola sul tentativo di conciliazione

Michelle Hunziker spinge Malgioglio al Tradimento di Piero Chiambretti : la voce che corre a Mediaset : Un piccolo grande terremoto dalle parti di Mediaset, Cologno Monzese. Cristiano Malgioglio, che di recente ha lanciato un nuovo brano in cui emula Monica Bellucci, è nel cast fisso di CR4-La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti che ieri - mercoledì 28 novembre - ha debu

Mediaset - ok al cambio dello statuto Mfe e assemblea sTraordinaria il 10 gennaio : Il Cda di Mediaset ha formalizzato la disponibilità a cambiare le parti dello statuto di Mfe che potrebbero essere ritenute penalizzanti per le minoranze e ha convocato l'assemblea straordinaria il 10 gennaio prossimo

KIKÒ NALLI E IL PRESUNTO TraDIMENTO DI AMBRA/ Tuona : 'Mediaset ha fatto questo?' : Oggi KIKÒ NALLI parla del PRESUNTO TRADIMENTO di AMBRA e Gaetano a Domenica Live, ma lancia accuse molto pesanti anche a Mediaset

Bonolis : "Sconsigliai a Mediaset l'ultima edizione di Chi ha incasTrato Peter Pan" : Cinque edizioni complessive, ma Paolo Bonolis sarebbe volentieri sceso alla fermata precedente. Il conduttore torna a parlare di Chi ha incastrato Peter Pan?, programma dedicato ai più piccoli inaugurato vent’anni fa e terminato quasi a fari spenti nel 2017.“A me è piaciuto molto farlo nelle prime edizioni, poi abbiamo fatto un’ultima edizione che avevo sconsigliato a Mediaset di affrontare, ma l’ha voluta affrontare lo stesso”, ha ammesso ...

Mediaset - Paolo Bonolis e il volo negli Stati Uniti : vita sTravolta? Gira una voce... : Un'altra gioia per Paolo Bonolis, il mitico conduttore Mediaset. È un momento affettivamente positivo per il conduttore tra i più amati d'Italia. Paolo Bonolis è volato infatti negli Stati Uniti per il matrimonio del figlio Stefano. Con una cerimonia che si è svolta a Long Island, il primogenito del

Ilary Blasi ad Eurogames - Trasparenze su Canale 5 : il look che strega Mediaset : La semifinale di Eurogames, trasmessa in diretta europea su Canale 5 giovedì 17 ottobre, ha regalato momenti di divertimento, mettendo alla prova i vari concorrenti con un percorso ispirato alla Divina Commedia dantesca. Nonostante lo show, che ricalca le orme del celebre Giochi senza frontiere, non

Netflix Mediaset - Tra i 7 titoli spunta “Il Divin Codino” il film su Roberto Baggio interpretato da Andrea Arcangeli : Mediaset-Netflix accordo per 7 progetti, Andrea Arcangeli sarà Roberto Baggio nel film "Il Divin codino" Nasce il nuovo asse Netflix-Mediaset per portare grandi storie italiane con produzioni ...

Mediaset - i palinsesti (Tra)ballano : Gabriella Pession Mediaset ci ricasca e i ‘buoni propositi’ di luglio, quando vengono presentati i palinsesti, continuano a non trovare conferme in autunno. Tra variazioni, slittamenti e rinvii (alcuni quasi paradossali), anche quest’anno la programmazione della tv del Biscione si presenta come un cantiere aperto. Già detto del Grande Fratello Vip rimandato direttamente al 2020, altri progetti faticano a vedere la ...

Amori - calcio - anarchia. Le nozze televisive Tra Mediaset e Netflix - : Alessandro Gnocchi Sette film in coproduzione che andranno prima in streaming e poi su Canale 5 nostro inviato a Roma Amore, calcio e anarchia. Ieri, a Roma, Netflix e Mediaset hanno annunciato una collaborazione che parte con sette film. Saranno trasmessi prima su Netflix e in seguito su Canale 5. A quanto pare, televisione in streaming e televisione generalista in chiaro non sono alternative ma complementari. Nel nome dei ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...