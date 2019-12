Totò Schillaci | 55 anni e un’estate quella delle «Notti magiche»

vanityfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) I 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DII 55DIErano le «» e in quell’estate che sembrava non dovesse finire mai a rapire i nostri cuori fu la favola di, l’eroe azzurro che oggi compie 55ma avrà per sempre l’età dorata di quei giorni. 1990, l’anno dei Mondiali in Italia. Eravamo tutti presi da un’euforia collettiva, ogni partita degli azzurri era una promessa di felicità. Sappiamo come andò a finire, la corsa dell’Italia di Zenga e Vialli, di Maldini e Baggio finì in semifinale ai rigori contro l’Argentina ma – se guardiamo nello specchietto retrovisore dei ricordi – l’immagine impressa èdi un ...

Jorgeg99 : RT @Juve1897no: Happy birthday Salvatore Totò Schillaci ?? - GiornalePlus : Totò Schillaci, le notti magiche e i 55 anni. Auguri - DIndipendente : Totò Schillaci, le notti magiche e i 55 anni. Auguri -