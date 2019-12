Torino si ferma per il disinnesco della bomba | treni fermi e aeroporto chiuso

Torino si ferma per il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale : Torino si ferma oggi per la messa in sicurezza di una bomba d’aereo ritrovata in via Nizza nel corso dei lavori per il teleriscaldamento. Si è proceduto all’evacuazione di 10mila residenti della zona rossa e dalle 9 i guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ stanno conducendo le operazioni di disinnesco. Le zone interessate sono il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. E’ in ...

Compagnia - pax armata a Torino Profumo verso la riconferma : Dopo le polemiche del 2016 con il sindaco grillino dovute al fatto che Francesco Profumo, presidente della Compagnia Sanpaolo, fosse espressione dell’ex primo cittadino (del Pd) Piero Fassino, quella fra Chiara Appendino e il presidente della fondazione a Torino la definiscono una sorta di pax armata sotto la Mole. Una serie di condizioni Segui su affaritaliani.it

Maltempo - parla l'eroe del viadotto Torino-Savona : "Ho fermato quel bus sbracciando e gridando" : "Un conto è guardare la tv, un altro è vedersi la morte in faccia". Daniele Cassol commenta così la scena che si è trovato davanti domenica 24 novembre, quando stava percorrendo l'A6 Torino-Savona e la strada è venuta giù assieme al viadotto Madonna del Monte, travolto dalla frana. Immagini che rico

Infortunio Belotti - brutta perdita per il Torino : si ferma il “gallo” : Infortunio Belotti – Si sta giocando Torino-Inter. Nerazzurri in vantaggio con il gol di Lautaro Martinez. Brutto colpo per i granata, che dopo pochi minuti hanno dovuto fare a meno di Andrea Belotti. Il “gallo” è uscito per Infortunio al dodicesimo minuto, poco dopo il gol dell’Inter. Per Belotti un colpo al fianco dopo 5′ che gli ha impedito di continuare. Visibile la sofferenza dell’attaccante granata ...

LIVE Torino-Inter - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : formazione confermata per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Il Torino ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro l’Inter: i granata non arrivano a tre successi in casa di fila contro i nerazzurri nella competizione da ottobre 1977. 20.15 Tuttavia, il Torino ha ottenuto appena un successo nelle ultime 30 gare di Serie A contro l’Inter disputate nel girone d’andata (14 pareggi e 15 sconfitte): 2-0 nel settembre 1990, con le reti ...

Incendio alla Cavallerizza di Torino : fermato presunto responsabile - è un clochard : fermato a Genova il presunto responsabile dell’Incendio che all’alba del 21 ottobre scorso aveva distrutto una manica della Cavallerizza a Torino, nella parte delle ex scuderie, facendo temere per la salvaguardia di un gioiello architettonico patrimonio dell’Unesco. È un clochard di trentotto anni.Continua a leggere

Uomo e donna accoltellati sul Frecciarossa Torino-Roma : lei grave - fermato l'aggressore : Uomo e donna feriti gravemente con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: la donna stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale....

Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa Torino-Roma : fermato l’aggressore : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. Sembra che i due si conoscessero. Il ferimento è avvenuto poco dopo le ...

Donna accoltellata su Frecciarossa Torino-Roma - è grave : fermato l'aggressore : Una Donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l'aggressore...

Torino - bimba di 5 mesi morta nella stanza della nonna : l’autopsia conferma il soffocamento : È morta per soffocamento la piccola Bayan, la bimba di origine marocchina di Torino, trovata priva di sensi dalla nonna dopo essere rimasta incastrata tra la testiera del letto, il cuscino e il comodino nella sua camera da letto. Ma serviranno altri accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto successo. Proprio la nonna è stata denunciata per abbandono di minore: la tragedia si sarebbe verificata mentre si trovava in bagno.Continua a ...

Maltempo - ferma la linea ferroviaria Genova-Milano e Genova-Torino : Sospesa la circolazione per allagamenti nell’Alessandrino e nell’Ovadese. Persistono i temporali, anche di forte intensità, su tutto il Nordovest

La Samp ferma la Roma - Nainggolan lancia il Cagliari - Torino ko : La Roma non va oltre lo 0-0 contro la 'nuova' Samp di Ranieri, cosi' il Cagliari - grazie a un eurogol di Nainggolan e al guizzo di Faragò

Torino-Napoli 0-0 - pagelle / La rivoluzione di Re Carlo si è fermata : Le pagelle di Torino-Napoli MERET. In questa grigissima settimana di pareggi, il giovane Meret continua a distinguersi per la sua inclinazione al Pronto Intervento. Risponde sempre alle chiamate, tipo quella all’ultimo secondo del primo tempo, sul tiro di Ansaldi. Il resto è gestione pura – 6,5 Diciamo che di parate ne ha fatta una sola, quella che dici tu, appunto. Ma che è stata così importante che noi gli mettiamo il voto solo per quella ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : i granata fermano la squadra di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell’area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...