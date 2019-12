Torino si ferma per il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019)sioggi per la messa in sicurezza di unad’aereo ritrovata in via Nizza nel corso dei lavori per il teleriscaldamento. Si è proceduto all’evacuazione di 10mila residentizona rossa e dalle 9 i guastatori del 32° Reggimento GenioBrigata Alpina ‘Taurinense’ stanno conducendo le operazioni di. Le zone interessate sono il quartiere di San Salvario e parteCrocetta. E’ in programma anche la chiusura dello spazio aereo sopra il centro die lo stopcircolazione dei treni nella stazione di Porta Nuova. L’ordigno inglese da 500 libre, con 65 kg di esplosivo al tritolo, fu sganciato più di 70 anni fa dagli aerei alleati nella II. L'articolosiper ilIIMeteo Web.

