Torino | militari nella zona rossa per disinnescare la bomba

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Soloe volontari per le strade della, dove sono in corso le operazioni di sinnesco dellarisalente alla seconda guerra mondiale ritrovata in via Nizza. Evacuati 10mila residenti tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta , altri 50mila hanno potuto scegliere se lasciare la propria abitazione o rimanere in casa fino alla conclusione delle operazioni degli artificieri dell'esercito del 32esimo reggimento del Genio della Brigata Alpina 'Taurinense'. (Lapresse) Redazione 

mistergarats : @NicolaPorro I politici che firmano mettono a garanzia loro sessi, mogli, figli e nipoti come descritto nel mio 'Pr… - Johnnyyxx : #Torino sotto la pioggia alle prese con residui bellici della 2 guerra mondiale quelli non andati a segno gli altri… - lavocedialba : A Torino i militari del 32° Reggimento Genio Guastatori pronti a bonificare una bomba d'aereo inglese da 550 libbre -