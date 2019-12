Torino | le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico FOTO

Torino - bomba in via Nizza : l’Esercito completa le operazioni di consolidamento : I guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina ”Taurinense”, unità altamente specializzata dell’Esercito Italiano, hanno completato questa mattina le operazioni di consolidamento e la preparazione delle attrezzature necessarie per la bonifica della bomba d’aereo inglese da 500 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nei giorni scorsi in Via Nizza nel corso di lavori per il ...