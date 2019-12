I premi di Hamilton al Torino Film Festival : Bayu Prihantoro Filemon e Matteo SoveraEmanuela Martini, Brian Welsh, Matteo SoveraBayu Prihantoro FilemonBrian WelshTorino Film Festival, i premi di Hamilton Savina Neirotti, Bayu Prihantoro, Matteo SoveraTorino Film Festival, i premi di Hamilton Torino Film Festival, i premi di Hamilton Torino Film Festival, i premi di Hamilton Torino Film Festival, i premi di Hamilton Il Torino Film Festival, giunto alla 37esima edizione, ancora una volta si ...

Orologi Hamilton - due premi speciali per il Torino Film Festival : “The Movie Brand”: è questo il soprannome di Hamilton e il perché è presto detto: sono oltre 500, infatti, le pellicole alle quali la maison ha partecipato. Un amore, quello per il grande schermo, nato all'inizio degli anni Trenta e cresciuto grazie alla capacità – rara per un settore come quello dell'orologeria, di adattarsi alle diverse esigenze cinematografiche creando talvolta anche prodotti ...

A White - White Day vince il Torino Film Festival 2019 : La pellicola islandese “A White, White Day” di Hlynur Palmason è il miglior Film del 37° Torino Film Festival, scelto

Torino Film FESTIVAL 2019/ Da Jojo Rabbit a La Gomera : sorprese e delusioni : TORINO FILM FESTIVAL 37, pregi e difetti di questa edizione tra sorprese, conferme e amare delusioni. E la nascita di nuove stelle

Torino Film Festival premi 2019 - vincono i “fratelli del cinema italiano” Fresi e Battiston con “Il grande passo” : Torino Film Festival i premi italianiIl Torino Film Festival chiude il ciclo delle rassegne cinematografiche italiane. La 37esima edizione porta. Tra i premi assegnati dalla madrina di chiusura Carolina Crescentini, spiccano i fratelli del cinema italiano Stefano Fresi e Giuseppe Battiston. Per la prima volta insieme, spesso scambiati per la loro somiglianza, vincono la palma di migliori attori per “Il grande passo”. Nel cast del ...

Al Torino Film Festival il film di Mitevska condanna il fanatismo religioso : Secondo il tradizionale rituale dell’Epifania ortodossa solo agli uomini è consentito raccogliere una croce, benedetta e gettata nel fiume dal “pope”, come simbolo di buon auspicio. Per prendersi una rivincita nei confronti della società patriarcale, che rivela la propria ottusità perfino davanti alla fede, Zorica Nusheva l’esordiente protagonista del film “Dio è donna e si chiama ...

Torino Film Festival - arriva dalla Spagna l’opera dirompente che fa saltare il banco : : Lustratevi gli occhi. In Concorso al 37esimo Torino Film Festival arriva il Film che fa saltare il banco. S’intitola El Hoyo/The platform ed è un horror sci-fi opera prima dello spagnolo Galder Gatzelo-Urrubia, finito già sul listino Netflix. Uno di quei Film che dopo averlo visto avrete un po’ meno voglia di abbuffarvi di cibo e, si spera, di solidarizzare un po’ di più con chi ha meno possibilità di voi di mangiare. Sulla falsariga di quella ...

Porno di famiglia al Torino Film Festival : “Perdere un padre vuol dire non avere più un ombrello contro le intemperie della vita”. Parola di Chris Offutt, classe 1958 (la rivista Granta una ventina di anni fa lo segnalò nella sua lista di scrittori da tenere d’occhio). Bel disastro, soprattutto se tuo padre ti ha lasciato in eredità 850 chil

Sono innamorato di Pippa Bacca - al Torino Film Festival una storia poetica - dolce e violenta : Storie dell’Italia che resiste. Storie di donne che resistono anche quando sembrano soccombere alla violenza, alla sconfitta. Ricordate Pippa Bacca? Era il 2008 quando due strane ragazze si lanciarono in un’avventura che sembrava impossibile: fare un viaggio in autostop da Milano a Tel Aviv, attraversando undici paesi per portare un messaggio di pace. Il viaggio finì tragicamente il 31 di marzo, quando Pippa Bacca, dopo essersi separata dalla ...

Torino Film Festival - Helen Mirren e Ian McKellen sublimi in The good liar. Ma la solita evocazione del male nazista allappa fino allo sfinimento : Mettimi ancora i nazisti in scena e mi distruggi un altro Film. Capita al 37esimo Torino Film Festival. Sezione Festa Mobile. Titolo: The good liar, in italiano sarà L’inganno perfetto e uscirà nelle sale il 5 dicembre. Ci sono due attori maiuscoli: Helen Mirren e Ian McKellen. Due statue rinascimentali. Due draghi. Due potenze espressive che dopo tre secondi ti dimentichi di essere al cinema e ti sembra che Helen e Ian siano a sedere di fianco ...

I molti meriti del Torino Film Festival : Il Festival di Torino ha molti meriti, accumulati negli anni a fronte di una concorrenza sempre più forte. Un tempo l’autunno era suo, ora c’è la Festa di Roma a fargli un po’ d’ombra, e i titoli buoni sono più o meno sempre gli stessi, parlando di numeri (non credete a chi vaneggia di talenti che n

Jojo Rabbit - al Torino Film Festival arriva l’operetta in salsa nazi con un piccolo indomito protagonista : È già un grande il piccolo Roman Griffin Davis, l’indomito baby protagonista di Jojo Rabbit, e il 37° Torino Film Festival l’ha istantaneamente adottato. L’attore inglese, 11 anni e sguardo fra il dolce e il rapace, è l’ospite d’onore a presenziare la prémière nazionale del Film diretto dal neozelandese Taika Waititi che coincide con l’inaugurazione della cine-kermesse sotto la Mole. Già vincitore dell’Audience Award a Toronto e applaudito al ...

Torino in festival tra luci d'artista - notti da film e laboratori d'eccellenza : Da città dell’auto a città del cibo: nel nome del “terroir”. Per Torino, capitale sabauda e oggi polo industriale, universitario, culturale ed enogastronomico il termine francese veste benissimo. L’unico, se pur francese, che meglio definisce molti luoghi italiani e parlando di Piemonte, in particolare, è proprio “terroir” la giusta definizione che incarna le qualità regionali ...

Torino Film Festival all’insegna dell’horror - Asia Argento presenterà un doc su Frida Kahlo : Un’edizione all’insegna dell’horror, a partire dalla sigla rosso sangue che inneggia al cinema della paura. Così si presenta il 37° Torino Film Festival (22-30 novembre). Horror a tutto spiano, si diceva. E non solo perché il Gran Premio Torino 2019 andrà all’attrice icona di questo genere par excellance, Barbara Steele, oggi splendida 83enne che “nutre di memoria vivida ogni suo Film interpretato e ci regalerà aneddoti imperdibili” ma anche ...