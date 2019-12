Torino e la bomba

Bomba Torino disinnescata/ Diretta video : "ordigno inoffensivo" - ora il brillamento : Bomba a Torino, ordigno disinnescato in via Nizza. Chiuso spazio aereo e sospesi i treni: ora lo spostamento in cava per farla brillare. Diretta video

Torino - militari nella zona rossa per disinnescare la bomba : Solo militari e volontari per le strade della zona rossa a Torino, dove sono in corso le operazioni di sinnesco della bomba risalente alla seconda guerra mondiale ritrovata in via Nizza. Evacuati 10mila residenti tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta , altri 50mila hanno potuto scegliere se lasciare la propria abitazione o rimanere in casa fino alla conclusione delle operazioni degli artificieri dell'esercito del 32esimo ...

Torino bloccata per una bomba : disinnescato ordigno bellico : Valentina Dardari galleryordigno bellico a TorinoLa città si ferma per la bomba. Migliaia le persone che hanno lasciato le loro case per 10 ore Domenica difficile per Torino che sotto la pioggia deve affrontare il disinnesco di un ordigno risalente al secondo conflitto mondiale, trovato in via Nizza 61, in pieno centro, nel corso di lavori per il teleriscaldamento. Le operazioni per il disinnesco della bomba Mk IV sono ...

Torino - 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Torino si ferma per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : evacuate 10 mila persone : L’hanno ritrovata nel corso dei lavori per il teleriscaldamento: c’è una bomba della Seconda guerra mondiale, in via Nizza, a Torino. Si tratta di un ordigno inglese da 500 libre, con un cuore di 65 chili di esplosivo al tritolo, che venne lanciato più di settant’anni fa dagli aerei alleati. Preparativi alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i ...

Torino si ferma per il disinnesco della bomba : treni fermi e aeroporto chiuso : 60mila persone coinvolte per un'operazione che dovrebbe terminare alle 17. La metropolitana sarà limitata tra Porta Nuova e Lingotto e sarà chiuso anche lo spazio aereo sopra il centro della città. L'ordigno da 500 libre, con 65 kg di esplosivo al tritolo, fu sganciato più di 70 anni fa: è stato ritrovato in via Nizza.Continua a leggere

Torino si ferma per il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale : Torino si ferma oggi per la messa in sicurezza di una bomba d’aereo ritrovata in via Nizza nel corso dei lavori per il teleriscaldamento. Si è proceduto all’evacuazione di 10mila residenti della zona rossa e dalle 9 i guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ stanno conducendo le operazioni di disinnesco. Le zone interessate sono il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. E’ in ...

Torino - disinnesco bomba : evacuazioni : 8.35 Iniziate a Torino le operazioni per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto in via Nizza, all'angolo con via Valperga Caluso, durante gli scavi per il teleriscaldamento. Iniziata l'evacuazione dei residenti della zona rossa, circa 10.000 persone tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. Intorno alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense inizieranno il disinnesco. Chiuso lo spazio ...

Domani disinnesco della bomba a Torino : stop a treni e aerei - evacuazione per 10mila persone : Torino si prepara alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i lavori per il teleriscaldamento in città. Domani, alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ inizieranno le manovre per rendere inoffensivo e trasportabile l’ordigno della Seconda guerra mondiale e per quell’ora la zona dovrà essere evacuata. I ...

Disinnesco della bomba a Torino : le cose da sapere : Domenica mattina migliaia di persone dovranno lasciare le loro abitazioni per consentire la rimozione di una bomba della Seconda guerra mondiale

Torino - bomba in via Nizza : l’Esercito completa le operazioni di consolidamento : I guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina ”Taurinense”, unità altamente specializzata dell’Esercito Italiano, hanno completato questa mattina le operazioni di consolidamento e la preparazione delle attrezzature necessarie per la bonifica della bomba d’aereo inglese da 500 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta nei giorni scorsi in Via Nizza nel corso di lavori per il ...

Torino. Domani disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale : Torino si prepara per il disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale emersa dagli scavi del teleriscaldamento. I guastatori

Bomba a Torino - domenica dalle 7 zona rossa chiusa per disinnesco : tutte le istruzioni : Per il disinnesco della Bomba dalla Seconda guerra Mondiale in via Nizza a Torino circa 9500 persone dovranno lasciare le loro abitazioni obbligatoriamente per tutta la giornata mentre altri 50mila che rientrano nella zona gialla potranno restare in casa, ma seguendo precise istruzioni dettate dalle autorità.Continua a leggere

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...