Torino | disinnesco ordigno bellico | 2 quartieri svuotati

Torino - le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico. FOTO : Evacuati i residenti della zona rossa , circa 10mila persone tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. Chi abita nella zona gialla, 50mila persone, ha invece potuto scegliere se lasciare l'abitazione o rimanere in casa. Sopralluogo della sindaca Appendino

Disinnesco ordigno a Torino - Appendino : “Procede secondo programma” : “C’è stato un piccolo ritardo nell’evacuazione della zona rossa, dove è stata rilevata la presenza di alcune persone oltre l’orario prestabilito, ma ora le operazioni procedono secondo programma“: lo ha affermato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, facendo il punto sul Disinnesco dell’ordigno della II Guerra Mondiale. Gli esperti dell’Esercito, al lavoro da un paio d’ore, hanno già disinnescato ...

Torino - 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Torino si ferma per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : evacuate 10 mila persone : L’hanno ritrovata nel corso dei lavori per il teleriscaldamento: c’è una bomba della Seconda guerra mondiale, in via Nizza, a Torino. Si tratta di un ordigno inglese da 500 libre, con un cuore di 65 chili di esplosivo al tritolo, che venne lanciato più di settant’anni fa dagli aerei alleati. Preparativi alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i ...

Torino si ferma per il disinnesco della bomba : treni fermi e aeroporto chiuso : 60mila persone coinvolte per un'operazione che dovrebbe terminare alle 17. La metropolitana sarà limitata tra Porta Nuova e Lingotto e sarà chiuso anche lo spazio aereo sopra il centro della città. L'ordigno da 500 libre, con 65 kg di esplosivo al tritolo, fu sganciato più di 70 anni fa: è stato ritrovato in via Nizza.Continua a leggere

Torino si ferma per il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale : Torino si ferma oggi per la messa in sicurezza di una bomba d’aereo ritrovata in via Nizza nel corso dei lavori per il teleriscaldamento. Si è proceduto all’evacuazione di 10mila residenti della zona rossa e dalle 9 i guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ stanno conducendo le operazioni di disinnesco. Le zone interessate sono il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. E’ in ...

Torino - disinnesco bomba : evacuazioni : 8.35 Iniziate a Torino le operazioni per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto in via Nizza, all'angolo con via Valperga Caluso, durante gli scavi per il teleriscaldamento. Iniziata l'evacuazione dei residenti della zona rossa, circa 10.000 persone tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. Intorno alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense inizieranno il disinnesco. Chiuso lo spazio ...

Domani disinnesco della bomba a Torino : stop a treni e aerei - evacuazione per 10mila persone : Torino si prepara alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i lavori per il teleriscaldamento in città. Domani, alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ inizieranno le manovre per rendere inoffensivo e trasportabile l’ordigno della Seconda guerra mondiale e per quell’ora la zona dovrà essere evacuata. I ...

Disinnesco della bomba a Torino : le cose da sapere : Domenica mattina migliaia di persone dovranno lasciare le loro abitazioni per consentire la rimozione di una bomba della Seconda guerra mondiale

Torino. Domani disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale : Torino si prepara per il disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale emersa dagli scavi del teleriscaldamento. I guastatori

Bomba a Torino - domenica dalle 7 zona rossa chiusa per disinnesco : tutte le istruzioni : Per il disinnesco della Bomba dalla Seconda guerra Mondiale in via Nizza a Torino circa 9500 persone dovranno lasciare le loro abitazioni obbligatoriamente per tutta la giornata mentre altri 50mila che rientrano nella zona gialla potranno restare in casa, ma seguendo precise istruzioni dettate dalle autorità.Continua a leggere

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusi aeroporto e stazione treni : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere