Torino, disinnesco bomba: evacuazioni

Iniziate ale operazioni per ildell'ordigno bellico rinvenuto in via Nizza, all'angolo con via Valperga Caluso, durante gli scavi per il teleriscaldamento. Iniziata l'evacuazione dei residenti della zona rossa, circa 10.000 persone tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta. Intorno alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense inizieranno il. Chiuso lo spazio aereo sopra il centro città e treni fermi nella stazione di Porta Nuova.(Di domenica 1 dicembre 2019)