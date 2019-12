Torino bloccata per una bomba | disinnescato ordigno bellico

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Valentina Dardari galleryLa città si ferma per la. Migliaia le persone che hanno lasciato le loro case per 10 ore Domenica difficile perche sotto la pioggia deve affrontare il disinnesco di unrisalente al secondo conflitto mondiale, trovato in via Nizza 61, in pieno centro, nel corso di lavori per il teleriscaldamento. Le operazioni per il disinnesco dellaMk IV sono iniziate questa mattina alle 7 in punto, sotto una pioggia battente.si ferma Sono 10mila le persone evacuate che hanno dovuto lasciare alle prime luci dell’alba le loro case. Tutte residenti nella zona rossa, quella dei quartieri San Silvestro e Crocetta. Gli abitanti nella zona gialla, circa 50mila, avevano invece la possibilità di scegliere se abbandonare la loro abitazione o se decidere di rimanere. Nel secondo caso erano però tenuti a ...

