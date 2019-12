Torino | 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della seconda

Torino si ferma per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : evacuate 10 mila persone : L’hanno ritrovata nel corso dei lavori per il teleriscaldamento: c’è una bomba della Seconda guerra mondiale, in via Nizza, a Torino. Si tratta di un ordigno inglese da 500 libre, con un cuore di 65 chili di esplosivo al tritolo, che venne lanciato più di settant’anni fa dagli aerei alleati. Preparativi alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i ...

Domani disinnesco della bomba a Torino : stop a treni e aerei - evacuazione per 10mila persone : Torino si prepara alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i lavori per il teleriscaldamento in città. Domani, alle 9, i guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina ‘Taurinense’ inizieranno le manovre per rendere inoffensivo e trasportabile l’ordigno della Seconda guerra mondiale e per quell’ora la zona dovrà essere evacuata. I ...

Bimbo malato e abbandonato a Torino : “Per Giovannino raccolti 12mila euro. È stabile” : Il piccolo Giovannino, il Bimbo nato ad agosto all'ospedale Sant'Anna di Torino e abbandonato dai genitori perché affetto da Ittiosi Arlecchino, è stabile: lo hanno confermato fonti ospedaliere a Fanpage.it su spinta di alcuni lettori che hanno anche partecipato attivamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune. Il vicesindaco Schellino: "Al 19 novembre raccolti 12mila euro. Ora, cali il silenzio su questa storia".Continua a leggere

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate da Torino per far esplodere una vecchia bomba : Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate dal centro di Torino per far esplodere una vecchia bomba che risale alla Seconda guerra mondiale. Il comune ha tracciato una zona rossa i cui residenti dovranno lasciare le proprie case, e

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusi aeroporto e stazione treni : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusa stazione treni - voli cancellati : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Calciomercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

Su Tuttosport l’indotto delle partite della Juve per Torino : 500mila euro al giorno solo per gli alberghi : Tuttosport oggi spiega quanto incidano le partite della Juventus sul fatturato della città di Torino. I bianconeri offrono un ritorno economico importante ad albergatori, ristoratori, taxisti e a tutti quelli che offrono servizi ai tifosi che si muovono in città per andare allo stadio, agli allenamenti o al Museo dedicato alla storia della Juventus. Il presidente della Confesercenti di Torino, Giancarlo Banchieri, dichiara: “A Torino e ...

Torino e Milano insieme per StileComune : Chiara Appendino, sindaco di Torino e Giuseppe Sala, sindaco di Milano hanno firmato il Manifesto della comunicazione non ostile, nella

La ciclabile Torino-Milano sarà realtà : Tra poco tempo sarà possibile percorrere in bici la distanza tra Milano a Torino lungo una ciclabile nuova e fiammante. Una buona notizia per i numerosi cicloturisti, italiani e stranieri, che così potranno beneficiare di un nuovo tratto. La ciclabile, che è attualmente in costruzione, una volta completata sarà lunga 82 chilometri e correrà accanto al Canale Cavour. Il punto di partenza di questa futura “alta ...