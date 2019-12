The Irishman su Netflix | meglio come serie tv? Martin Scorsese risponde a tono a chi

optimaitalia

(Di domenica 1 dicembre 2019) Theè finalmente disponibile su. L'ultimo film diè un'epopea di quasi quattro ore, adattamento del saggio del 2004 L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt e basato sulla vita del sindacalista e mafioso Frank Sheeran. Molti utenti ne hanno criticato l'eccessiva durata, tanto da chiedersi se fosse possibile guardarla a episodi,unatv. Il regista, però, la pensa diversamente. In un'intervista con Entertainment Weekly,ha rifiutato categoricamente la possibilità di trasformare la sua ultima fatica in un prodotto destinato al piccolo schermo. Potresti dire:" Questa è una lunga storia, puoi interpretarla per due stagioni ". Ho visto qualcuno menzionarlo. Assolutamente no. Non ci ho mai pensato. Perché il punto di questo film è l'accumulo di dettagli. È un effetto cumulativo ...

