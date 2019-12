The Act | Patricia Arquette | “Ho cercato di capire Dee Dee Blanchard

movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019)parla di The Act, serie targata Hulu (in Italia su StarzPlay) e della sua carriera tra David Lynch, Richard Linklater e il movimento delle donne, Al Filming ITaly in Sardegna. Ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per un film epocale come Boyhood e ha dato prova di non temere la narrazione televisiva eccellendo nella miniserie Escape At Dannemora, oracontinua a dimostrare il suo talento anche nell'ultimo lavoro, la serie TV distribuita da Hulu: The Act, disponibile in Italia su StarzPlay. Al Filming Italy Sardegna Festival dove è stata ospite, l'attrice ha ricevuto il Filming Italy TV Award e si è concessa ad un lungo incontro dove, partendo da The Act, ha attraversato parte della sua carriera e vita privata, dal lavoro con David ...

