Terrorismo | arrestato l' imprenditore bolognese diventato il “pirata” del cartello

Polizia uccide un uomo sul London Bridge - arrestato l’aggressore. Scotland Yard - “Terrorismo” : E' di un morto e 4 feriti il primo bilancio dell'attacco avvenuto oggi a Londra. Una sparatoria e' avvenuta sul London Bridge dove un uomo che correva con un coltello in mano e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Scotland Yard ipotizza che l'attacco sia legato al "terrorismo", aggiungendo tuttavia che le circostanze siano ancora "non chiare". Il London Bridge e' in stato di blocco da circa due ore dopo che le autorita' di Polizia hanno ...

Berlino - arrestato 37enne sospettato di Terrorismo : cercava informazioni online su come costruire una bomba : È stato arrestato con l’accusa di terrorismo e nel suo appartamento hanno trovato fucili d’assalto, mitra e altre armi da fuoco. È così finito in manette a Berlino un siriano di 37 anni che, secondo i primi accertamenti, ha cercato e scambiato informazioni su internet su come costruire una bomba. online, secondo quanto riferiscono i media locali, ha anche comprato una soluzione di acetone e acqua ossigenata, entrambi necessari per la ...

Egitto - arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni : accusato di Terrorismo - ma negli ultimi due anni è rimasto in carcere : Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), ...

Accoltellamento Manchester - è Terrorismo/ Arrestato 40enne : 5 feriti - uno è grave : Accoltellamento a Manchester, Arrestato un 40enne per terrorismo: 5 feriti, una persona in gravi condizioni. Video e ultime notizie.

Manchester - accoltella 5 persone in un centro commerciale. L’uomo arrestato per Terrorismo : Almeno cinque persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che e' stato isolato dalla polizia locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo 40enne - e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato ...