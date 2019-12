Terremoto Albania | gaffe del sindaco di Durazzo | “Dobbiamo essere soddisfatti anche di 50

Terremoto Albania - ricerche interrotte ma il bilancio sale : sono 51 i morti : E’ davvero tragico il bilancio delle vittime del devastante Terremoto che ha colpito l’Albania. Intanto le squadre di soccorso hanno interrotto le ricerche E’ ancora scossa l’Albania dal violento Terremoto e dalla serie di scosse altrettanto spaventose che hanno colpito un’area non distante dalla città di Durazzo e da Tirana, provocando il crollo di decine […] L'articolo Terremoto Albania, ricerche interrotte ...

nuova scossa di terremoto avvertita in Albania, a Durazzo, questa mattina alle 07:04. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.2 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a 17 km ovest da Mamurras e 36 km nordovest da Tirana, a una profondità di circa 10 km.

Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Albania c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, a distanza di pochi giorni da quella di magnitudo 6.5 che aveva causato numerosi crolli e danni, con la

Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter è stata registrata pochi minuti fa in Albania. L'epicentro è stato individuato, secondo l'istituto sismologico albanese, pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche a Tirana. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

dopo l'intervista di MeteoWeb al Prof. Enzo Mantovani a poche ore dal forte Terremoto in Albania del 26 novembre, la Protezione Civile ha pubblicato una nota in risposta alle dichiarazioni dell'esperto. nella nostra intervista, Mantovani aveva affermato: "Il Terremoto dell'Albania è avvenuto nella zona dove avvengono i precursori. Diciamo che di solito ci sono sempre dei tempi nell'ordine di qualche anno prima che gli effetti di quegli

Sono arrivati ad oltre 450 gli italiani impegnati in varie operazioni a sostegno della popolazione e delle autorita' albanesi, per fare fronte alla difficile situazione venutasi a creare dopo il potente Terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso martedì. In campo, oltre al team di coordinamento della protezione civile, ci sono unita' dell'esercito italiano, della Guardia costiera, della Guardia di Finanza e dei cinofili

In Albania c'è ancora sgomento e disperazione per quanto successo nella notte tra il 25 e 26 novembre scorsi quando, all'improvviso, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter ha fatto tremare il Paese e, soprattutto, la città portuale di Durazzo, la seconda della nazione per grandezza ed importanza. Qui almeno quattro hotel sono crollati, gravi danni si sono registrati nel territorio cittadino di competenza e nella

Il bilancio definitivo del Terremoto di magnitudo 6.2 che martedì 26 Novembre ha colpito l'Albania costiera, nella zona di Durazzo, è di 50 morti e 2.000 feriti. Il dato è stato reso pubblico stamattina dal premier albanese Edi Rama durante una riunione del governo. Tra le 50 vittime ci sono 6 minorenni e 22 donne. Il maggior numero di morti si è registrato a Thumana, un piccolo borgo con 12.000 residenti situato una trentina di chilometri

"Speravamo di ritrovarli vivi, lo si spera sempre e in qualunque situazione, non pensiamo mai che non possa essere così. Non è andata così, erano lì proprio dove immaginavamo. Tutti insieme, come abbracciati. Nello stesso ambiente, nello stesso posto dove fino al momento della scossa sismica c'era un letto per tutti…C'erano la madre e i tre figlioletti". Sono attimi ma nella voce dell'ing. Nicola Ciannelli, 52

Dopo aver saputo che alcuni suoi parenti erano rimasti gravemente feriti a seguito del Terremoto in Albania, una 25enne ha accusato un crollo emotivo e ha minacciato di gettarsi dal balcone di casa a circa 10 metri d'altezza. È accaduto la scorsa notte verso l'1.15 in via Lamaticci ad Ancona, nella zona vicina alla stazione ferroviaria. Dopo la segnalazione al 113, sono intervenuti i poliziotti della Squadra volanti che sono riusciti