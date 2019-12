Terremoti in Albania | la terra trema ancora | stamani 13 repliche

L'Albania tra turbocapitalismo e Terremoti : Sulla costa orientale dell’Europa, a sud dei Balcani, per la precisione nella città di Durazzo, c’è una lunghissima teoria di case, una appiccicata all’altra che si estende per decine di chilometri. Per chi l’ha visitata negli ultimi anni, la città che si allunga in verticale con arti informi, rimembra la selvaggia Rimini del dopoguerra. Interi villaggi e paesi che si uniscono al lembo della ...

Forti Terremoti in Albania : nuova intensa scossa in mattinata - avvertita in Puglia : Situazione drammatica in Albania dove si continua a scavare sotto le macerie, a seguito del potente terremoto avvenuto in nottata. Purtroppo ci sono anche vittime. La sequenza sismica è partita...