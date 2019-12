Tennistavolo | World Cup 2019 | Fan Zhendong supera in finale Tomokazu Harimoto

Tennistavolo - Uncle Pop World Cup 2019 : Liu Shiwen centra la cinquina : cinquina centra ta per la campionessa mondiale Liu Shiwen nell’ Uncle Pop Ittf Women’s World Cup di Tennistavolo , già vinta dalla cinese nelle edizioni di Guangzhou 2009, Huangshi 2012, Kobe 2013 e Sendai 2015, battendo oggi in finale a Chengdu la connazionale Zhu Yuling, che aveva vinto il trofeo nel 2017. La finalissima si è conclusa sul punteggio di 4-2. Finalissima Liu Shiwen (Cina, 2) b. Zhu Yuling (Cina, 1) 4-2 (4-11, 11-8, 11-8, ...

Viaggi per sport. Tennistavolo World Tour : Brema - la città dei musicanti : Il circuito World Tour Platinum, che comprende gli appuntamenti più selezionati del Tennistavolo, è da sempre oggetto degli sguardi di appassionati da tutto il Mondo. Dall’8 al 13 Ottobre a Brema (Germania) sarà possibile assistere alle sfide di alcune tra le stelle più forti del Pianeta in questa disciplina. Se vi recherete in terra teutonica per assistere al torneo, approfittando del tempo libero per godere della bellezza della città ...